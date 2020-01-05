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Сульшер: «Ромеро оказывает давление на Давида Де Хеа»

сегодня, 11:06
ВулверхэмптонЛоготип футбольный клуб Вулверхэмптон0 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал игру голкипера Серхио Ромеро в матче 1/32 финала Кубка Англии с «Вулверхэмптоном» (0:0).

Ромеро — фантастический человек и настоящий профессионал. Он оказывает давление на Давида Де Хеа, и это то, чего мы хотим. Хотим, чтобы за «Манчестер Юнайтед» играли лучшие футболисты в мире.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 11:50
Жаль только то, что гунар не оказавает никакого положительного давления на состав: игроки деградируют и становятся откровенными пассивами.
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 11:38
Ага, чуть меньше, чем никакого
prayforspecialone
prayforspecialone
сегодня в 11:26
как не послушаешь, так в МЮ одни профессионалы, вот только умудряются сливать даже Арсеналу

почему эти "профессионалы" показывают безнадежную позиционную игру, даже Джака с Озилом в последнем матче АПЛ с большим энтузиазмом играли
Azu-Killah37
Azu-Killah37
сегодня в 11:21
Эта часть интервью есть в другой новости про МЮ)
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