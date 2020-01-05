Сульшер: «Ромеро оказывает давление на Давида Де Хеа»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал игру голкипера Серхио Ромеро в матче 1/32 финала Кубка Англии с «Вулверхэмптоном» (0:0).
Ромеро — фантастический человек и настоящий профессионал. Он оказывает давление на Давида Де Хеа, и это то, чего мы хотим. Хотим, чтобы за «Манчестер Юнайтед» играли лучшие футболисты в мире.
почему эти "профессионалы" показывают безнадежную позиционную игру, даже Джака с Озилом в последнем матче АПЛ с большим энтузиазмом играли
почему эти "профессионалы" показывают безнадежную позиционную игру, даже Джака с Озилом в последнем матче АПЛ с большим энтузиазмом играли