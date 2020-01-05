Сульшер: «Ромеро оказывает давление на Давида Де Хеа»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» прокомментировал игру голкипера в матче 1/32 финала Кубка Англии с «Вулверхэмптоном» (0:0).

Ромеро — фантастический человек и настоящий профессионал. Он оказывает давление на Давида Де Хеа, и это то, чего мы хотим. Хотим, чтобы за «Манчестер Юнайтед» играли лучшие футболисты в мире.