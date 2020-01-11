Пиоли: «Мы увидим настоящего Златана в следующих трёх-четырёх матчах»

Главный тренер «Милана» прокомментировал победу над «Кальяри» в 19-м туре Серии А, а также оценил игру форварда , который забил свой дебютный гол за «Милан».

Этот матч отличался от тех, что мы играли раньше. Мы были более эффективными, более солидными, присутствие Златана явно дает нам пользу, на которой можно строить нашу игру, хотя понадобится время, чтобы по-настоящему узнать друг друга. Это была важная и заслуженная победа.



Мы должны постараться максимально использовать характеристики наших игроков. Ибрагимович, вероятно, не будет так часто бегать в свободные зоны, поэтому нам нужен кто-то рядом с ним, кто может бегать, как сегодня мы увидели в игре Леао, Саму Кастильехо и Хакана Каланоглу, а затем Джакомо Бонавентуры. Мы только начали работать над этим.

Я часто спрашивал Златана, как у него дела, так как он уже несколько месяцев не играл, и я не хотел рисковать его здоровьем. Он влился в команлду с большим умом, говорил правильные вещи своим товарищам по команде и теперь является настоящим ориентиром на поле.



Он может только окрепнуть, и мы увидим настоящего Златана в следующих трех-четырех матчах. Я был уверен, что он будет готов, просто поговорив с ним по телефону, мне даже не нужно было видеть его в действии.



Ибрагимович хочет доказать, что он по-прежнему игрок высочайшего класса и его присутствие действительно помогает молодым игрокам. Он обладает таким характером, решимостью и опытом, что это неизбежно.