Андухар Оливер: «Гудель не фолил на Милитао, это не блокировка»

Бывший арбитр Андухар Оливер поделился мнением об отмененном голе в ворота «Реала» в первом тайме в матче 20-го тура с «Севильей»:

Не думаю, что Гудель фолил на Милитао. Футболист «Севильи» находится спиной и не двигается, так что это не блокировка.

Игрок «Реала» сам инициировал контакт. Однако я понял, что судья собирается отменить гол, когда он пошел к монитору.