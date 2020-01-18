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Андухар Оливер: «Гудель не фолил на Милитао, это не блокировка»

вчера, 22:08
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 1Логотип футбольный клуб СевильяСевильяМатч завершен

Бывший арбитр Андухар Оливер поделился мнением об отмененном голе в ворота «Реала» в первом тайме в матче 20-го тура с «Севильей»:

Не думаю, что Гудель фолил на Милитао. Футболист «Севильи» находится спиной и не двигается, так что это не блокировка.

Игрок «Реала» сам инициировал контакт. Однако я понял, что судья собирается отменить гол, когда он пошел к монитору.

Ранее главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил, что гол отменен справедливо. 

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NGYRZ
NGYRZ
сегодня в 07:08
Даже Генич, лояльный к Барселоне отметил факт того, что это чистый фол!

Было умышленное движение плечом игрока Севильи который срубил Милитао.
_Inquisitor_
_Inquisitor_
вчера в 22:50
Это не блокировка, это заветная шкатулка с дарами от переса, дабы его кабинет не слился из борьбы за золото в январе, как привык это делать без подобных судейских подачек...
ManUnited28
ManUnited28
вчера в 22:47
Короче всё как всегда, там где реал, там и судейский скандал
Cympak-05
Cympak-05
вчера в 22:22
Игрок Севильи по мнению судья должен был телепортироваться и следить за игроками реала а не за мячом
Рома Олейник
Рома Олейник
вчера в 22:20
Всё верно. У севильи отобрали чистейший гол. Я хоть и болею за "Реал", но надо быть объективным.
астап бендер
астап бендер ответил unoejk
вчера в 22:14
А проверить можно согласно тому скрину что я прикрепил ниже.
Я должен делать скрин?
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