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Зидан: «Лопетеги не нужно жаловаться. Гол отменен справедливо»

сегодня, 21:39
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 1Логотип футбольный клуб СевильяСевильяМатч завершен

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением о победе в матче 20-го тура Примеры с «Севильей»:

В первом тайме «Реалу» было непросто. Можешь пострадать, если многое позволяешь «Севилье». Во втором тайме мы больше были нацелены на ворота. Важно быть сосредоточенными все 90 минут.

Я видел момент с отменой гола. Это фол. Очевидная блокировка, поэтому не надо жаловаться.

Каземиро удивил меня в моменте с первым голом. Рад за него. Любой наш футболист может решить матч.

У Бэйла и Хамеса небольшие проблемы со здоровьем, поэтому их не было в заявке. Йович может прибавить во многом.

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волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 22:05
Зинаид не обязан оправдываться
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 21:51
спорно)))
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 21:50
Что ещё мог сказать арабский физрук!
Alex12357
Alex12357
сегодня в 21:47
Зидан: «Лопетеги не нужно жаловаться. Гол отменен справедливо»-В пользу Реала-да!Перес не зря бабло тратит на судей!
Рома Олейник
Рома Олейник
сегодня в 21:45
Никакая это не блокировка. Один врезался на бегу в другого. Оба друг на друга даже не смотрели. А если бы Милитао в своего врезался - судья тоже дал бы фол в атаке? ))
vastudio
vastudio
сегодня в 21:42
А что лысый ещё может сказать, если отменили в ворота его команды?))))
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