Зидан: «Лопетеги не нужно жаловаться. Гол отменен справедливо»

Главный тренер «Реала» поделился мнением о победе в матче 20-го тура Примеры с «Севильей»:

В первом тайме «Реалу» было непросто. Можешь пострадать, если многое позволяешь «Севилье». Во втором тайме мы больше были нацелены на ворота. Важно быть сосредоточенными все 90 минут.

Я видел момент с отменой гола. Это фол. Очевидная блокировка, поэтому не надо жаловаться.

Каземиро удивил меня в моменте с первым голом. Рад за него. Любой наш футболист может решить матч.

У Бэйла и Хамеса небольшие проблемы со здоровьем, поэтому их не было в заявке. Йович может прибавить во многом.