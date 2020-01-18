Артета: «Я очень разочарован, „Арсенал“ должен был побеждать»

Главный тренер «Арсенала» поделился мнением об игре 23-го тура АПЛ с «Шеффилд Юнайтед»:

На Пепе был фол. Это чистый пенальти. Все предельно ясно. В матче с «Челси» было так же. Не знаю, сколько еще необходимо технологий.

Нас постоянно поджидают сюрпризы: травмы и дисквалификации. Делаем все, что можем, полностью выкладываясь.