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Артета: «Я очень разочарован, „Арсенал“ должен был побеждать»

сегодня, 21:24
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)1 : 1Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнайтедШеффилд ЮнайтедМатч завершен

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился мнением об игре 23-го тура АПЛ с «Шеффилд Юнайтед»:

На Пепе был фол. Это чистый пенальти. Все предельно ясно. В матче с «Челси» было так же. Не знаю, сколько еще необходимо технологий.

Нас постоянно поджидают сюрпризы: травмы и дисквалификации. Делаем все, что можем, полностью выкладываясь.

Я очень разочарован, мы просто отдали два очка. Уже не впервые пропускаем такие голы. В АПЛ может произойти что угодно, когда ты ведешь 1:0.

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unoejk
unoejk ответил астап бендер
сегодня в 21:43
Я хочу видеть профиль соперника не ужели не понятно?
Честно говоря не очень.
Вот вам мой профиль: https://www.soccer.ru/users/unoejk
Остальных соперников можете посмотреть тут: https://www.soccer.ru/fantasy/rating?turnir=29
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