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Лопетеги: «„Севилья“ заслужила большего в матче с „Реалом“»

сегодня, 21:11
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 1Логотип футбольный клуб СевильяСевильяМатч завершен

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги поделился мнением о матче 20-го тура Примеры с «Реалом», а также рассказал про отмененный гол в первом тайме:

«Севилья» хорошо выступила в первом тайме. Однако в начале второго мы не очень хорошо следили за мячом. И у них появился первый шанс забить. Мы сравняли счет, но соперник снова забил. Мы хорошо поработали и заслужили большего.

Я до сих пор не понимаю, почему судья не засчитал гол де Йонга.

Расстроен из-за этого. Я уже много лет в футболе, но не понял причины отмены мяча. Хотел бы, чтобы арбитры объяснили свое решение. Конечно, лучше было закончить первый тайм, ведя со счетом 1:0.

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Все комментарии
eleven LC
eleven LC ответил _Inquisitor_
сегодня в 21:46
Завязывал бы ты с этим!
_Inquisitor_
_Inquisitor_
сегодня в 21:31
Гол не засчитали, дабы вывести мадридскую картонку на первое место. Лопетеги вроде немного тренировал этих кабинетных подстилок и должен знать как там добываются победы. Удивительно, что даже с такими подачками сливочные попрошайки не могут оторваться от раздираемой противоречиями Барсы, что не мешает их глорам считать алжирскую гиену великим тренером...
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