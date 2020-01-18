Лопетеги: «„Севилья“ заслужила большего в матче с „Реалом“»

Главный тренер «Севильи» поделился мнением о матче 20-го тура Примеры с «Реалом», а также рассказал про отмененный гол в первом тайме:

«Севилья» хорошо выступила в первом тайме. Однако в начале второго мы не очень хорошо следили за мячом. И у них появился первый шанс забить. Мы сравняли счет, но соперник снова забил. Мы хорошо поработали и заслужили большего.

Я до сих пор не понимаю, почему судья не засчитал гол де Йонга.

Расстроен из-за этого. Я уже много лет в футболе, но не понял причины отмены мяча. Хотел бы, чтобы арбитры объяснили свое решение. Конечно, лучше было закончить первый тайм, ведя со счетом 1:0.