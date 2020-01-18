ГлавнаяНовости

Мончи - о матче с «Реалом»: «Я мог увести команду с поля»

вчера, 21:58
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 1Логотип футбольный клуб СевильяСевильяМатч завершен

Спортивный директор «Севильи» Рамон Мончи раскритиковал судейство после матча с «Реалом» в рамках 20-го тура Примеры.

Отмененный гол Люка де Йонга? Все видели этот момент. Я считаю, что этот эпизод был ключевым в поединке. После этого анализировать результат встречи бессмысленно.

Засчитанный гол де Йонга? Если бы они отменили его, то я бы увел команду с поля.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Агент подтвердил интерес «Ромы» к Янузаю
Сегодня, 00:27 Комментарии1
Холанд: «Пришел в „Боруссию“, чтобы забивать голы»
Вчера, 23:39 Комментарии4
Лэмпард: «Мы доминировали на протяжении всей игры»
Вчера, 23:33 Комментарии5
Стив Брюс: «Настраивались на борьбу в игре с „Челси“»
Вчера, 23:10 Комментарии4
Каземиро: «Мы можем хорошо играть и без мяча»
Вчера, 23:01 Комментарии8
Менди: «„Манчестер Сити“ нужно быть сконцентрированным до конца матча»
Вчера, 22:56 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 04:55
Это он после матча так говорит,а во время не решился бы.
beefs
beefs
сегодня в 04:14
Решительный парень...
gentlewolf
gentlewolf
сегодня в 02:15
Мог бы и увести. На результат это бы не повлияло, в плане начисления очков.
А, и насчет начисления очков. Начислите господин тренер себе одну пару на нос, вас стало подводить зрение.
Ruslan3132
Ruslan3132
сегодня в 00:26
че он несет? Была блокировка игрока который держал Де Йонга..о чем речь??? 100% справедливо отмененный гол.
mangoх12
mangoх12
сегодня в 00:10
позор! Перес ничего не чураетсся.
Тага Дага
Тага Дага
вчера в 23:39
Денег уже нет на лигу чемпионов...на лигу пока хватает.
Гавроша
Гавроша
вчера в 23:12
Тянут реал, тянут.
112910415
112910415
вчера в 22:50
так у них принято
Incredulous
Incredulous
вчера в 22:24
А что же ты, такой борец за справедливость, не комментируешь лежачий волейбол Мунира.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
вчера в 22:19
Ну увел бы в кем проблема???Ключевой момент встречи,при счета 0:0 в первом тайме???Ничего кроме смеха эти слова не вызывают....
Gelious
Gelious ответил VIPded
вчера в 22:12
Сливочная мафия достала уже...(((
Вы прям как этот директор. Повтор не смотрите, а выдаете желаемое за действительное
VIPded
VIPded
вчера в 22:10
Сливочная мафия достала уже...(((
волгодон 2
волгодон 2
вчера в 22:01
алжирская кабинетная братва добывает результат по-королевски
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100