Мончи - о матче с «Реалом»: «Я мог увести команду с поля»

Спортивный директор «Севильи» Рамон Мончи раскритиковал судейство после матча с «Реалом» в рамках 20-го тура Примеры.

Отмененный гол Люка де Йонга? Все видели этот момент. Я считаю, что этот эпизод был ключевым в поединке. После этого анализировать результат встречи бессмысленно.

Засчитанный гол де Йонга? Если бы они отменили его, то я бы увел команду с поля.