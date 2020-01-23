Скоулз: «Даже если Погба вернётся, то всё равно будет ныть о чём-то другом»

сегодня, 19:40

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» подверг критике хавбека «красных дьяволов» , который никак не может вернуться на поле из-за травм.

Не думаю, что Погба вернется после травмы. Даже если он вернется, то все равно будет ныть о чем-то другом, чтобы не играть и уйти из клуба.

В начале января Погба перенес операцию на лодыжке. В текущем сезоне француз сыграл лишь в восьми матчах во всех турнирах.