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Скоулз: «Даже если Погба вернётся, то всё равно будет ныть о чём-то другом»

сегодня, 19:40

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз подверг критике хавбека «красных дьяволов» Поля Погба, который никак не может вернуться на поле из-за травм.

Не думаю, что Погба вернется после травмы. Даже если он вернется, то все равно будет ныть о чем-то другом, чтобы не играть и уйти из клуба.

В начале января Погба перенес операцию на лодыжке. В текущем сезоне француз сыграл лишь в восьми матчах во всех турнирах.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил cska vperiod
сегодня в 20:44
Хоть один понял, что зулус вредит клубу и надо гнать его в шею.
САФ это понял с первого раза и выгнал этого отщепенца.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 20:31
Зидан обязан купить этого нытика.
Тень Аналитика
Тень Аналитика
сегодня в 20:22
Жду первого смелого ветерана "Арсенала", который скажет, что Озил - ленивый кусок г*на.
Тень Аналитика
Тень Аналитика
сегодня в 20:21
Лол, в МЮ, значит, еще остались мужики.

Ветераны "Арсенала" как один собрались как плаксы и голосят:

"Новый тренер снова не так использует нашего превосходного М*дила!",
"Тренер должен создать Х*илу тепличные условия, чтобы он мог хорошо играть",
"Арсенал" должен больше думать о том, как предоставить великолепному Дн*дилу больше возможностей, он идеальный профессионал, и то, что он отдал 3 голевые за 2 сезона, говорит только о том, насколько остальные игроки не соответствуют его лепоглазо-стримерскому уровню!"
Strikers188
Strikers188
сегодня в 20:04
Зачем Полю вообще играть? Бабки капают и без всего этого
Roman73
Roman73
сегодня в 20:02
Это правда, это правда Пол.
Бей его , Пол. С ноги Пол,не жалей ленивого афро-африканца.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 19:48
Хоть один понял, что зулус вредит клубу и надо гнать его в шею.
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