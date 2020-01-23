Скоулз: «Даже если Погба вернётся, то всё равно будет ныть о чём-то другом»

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз подверг критике хавбека «красных дьяволов» Поля Погба, который никак не может вернуться на поле из-за травм.
Не думаю, что Погба вернется после травмы. Даже если он вернется, то все равно будет ныть о чем-то другом, чтобы не играть и уйти из клуба.
В начале января Погба перенес операцию на лодыжке. В текущем сезоне француз сыграл лишь в восьми матчах во всех турнирах.
Ветераны "Арсенала" как один собрались как плаксы и голосят:
"Новый тренер снова не так использует нашего превосходного М*дила!",
"Тренер должен создать Х*илу тепличные условия, чтобы он мог хорошо играть",
"Арсенал" должен больше думать о том, как предоставить великолепному Дн*дилу больше возможностей, он идеальный профессионал, и то, что он отдал 3 голевые за 2 сезона, говорит только о том, насколько остальные игроки не соответствуют его лепоглазо-стримерскому уровню!"
Ветераны "Арсенала" как один собрались как плаксы и голосят:
"Новый тренер снова не так использует нашего превосходного М*дила!",
"Тренер должен создать Х*илу тепличные условия, чтобы он мог хорошо играть",
"Арсенал" должен больше думать о том, как предоставить великолепному Дн*дилу больше возможностей, он идеальный профессионал, и то, что он отдал 3 голевые за 2 сезона, говорит только о том, насколько остальные игроки не соответствуют его лепоглазо-стримерскому уровню!"
Бей его , Пол. С ноги Пол,не жалей ленивого афро-африканца.
Бей его , Пол. С ноги Пол,не жалей ленивого афро-африканца.