«Ман Сити» разгромил «Фулхэм» и вышел в 1/8 финала Кубка Англии

«Манчестер Сити» уверенно обыграл «Фулхэм» в матче 1/16 финала Кубка Англии и вышел в следующий раунд турнира.
Манчестер, стадион Этихад Стэдиум
«Манчестер Сити» - «Фулхэм» 4:0 (2:0)
Голы: Гюндоган 8 (пенальти), Бернарду Силва 19, Габриэл Жезус 72, Габриэл Жезус 75
«Манчестер Сити»: Браво, Канселу, Отаменди (Стоунз 74), Гарсия, Анхелиньо, Бернарду Силва, Гюндоган (Родри 75), Марез (Стерлинг 53), Сильва, Фоден, Габриэл Жезус
Главный тренер: Гвардиола Хосеп.
«Фулхэм»: Родак, Гектор, Рим, Конголо, Кристи, Йохансен, Сессеньон, Брайан, Рид (Одои 78), Иван Кавалейру (Кэрни 67), Онома
Главный тренер: Паркер Скотт.
Предупреждение: Брайан 90+1
Удаление: Рим 6
Отметим, что накануне в 1/8 финала Кубка Англии вышел «Челси».
В дело идут и инвалиды и безумные.
Например Стерлинг, футболист без мозгов.
В дело идут и инвалиды и безумные.
Например Стерлинг, футболист без мозгов.
сити с легкой победой, посмотрим кто дальше
сити с легкой победой, посмотрим кто дальше