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«Ман Сити» разгромил «Фулхэм» и вышел в 1/8 финала Кубка Англии

сегодня, 17:56
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«Манчестер Сити» уверенно обыграл «Фулхэм» в матче 1/16 финала Кубка Англии и вышел в следующий раунд турнира.

Манчестер, стадион Этихад Стэдиум

«Манчестер Сити» - «Фулхэм» 4:0 (2:0)
Голы: Гюндоган 8 (пенальти), Бернарду Силва 19, Габриэл Жезус 72, Габриэл Жезус 75

«Манчестер Сити»: Браво, Канселу, Отаменди (Стоунз 74), Гарсия, Анхелиньо, Бернарду Силва, Гюндоган (Родри 75), Марез (Стерлинг 53), Сильва, Фоден, Габриэл Жезус
Главный тренер: Гвардиола Хосеп.

«Фулхэм»: Родак, Гектор, Рим, Конголо, Кристи, Йохансен, Сессеньон, Брайан, Рид (Одои 78), Иван Кавалейру (Кэрни 67), Онома
Главный тренер: Паркер Скотт.

Предупреждение: Брайан 90+1

Удаление: Рим 6

Отметим, что накануне в 1/8 финала Кубка Англии вышел «Челси».

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Все комментарии
alexgurzan
alexgurzan ответил Да ладно вам
сегодня в 19:09
На Соккере невозможно стало находиться. В новость ткнёшь - страница не найдена, постоянно всё виснет, комы не печатаются, часто и вовсе связь с сайтом пропадает. Кто-то вообще за этим следит в администрации или всем пофиг на юзеров? Ну, так и останетесь в итоге только своей администрацией на ресурсе.
Как обычно, никакой конкретики.
ilyafrom
ilyafrom
сегодня в 19:07
Сити станет победителем Кубка Англии. Точка
Да ладно вам
Да ладно вам
сегодня в 18:59
На Соккере невозможно стало находиться. В новость ткнёшь - страница не найдена, постоянно всё виснет, комы не печатаются, часто и вовсе связь с сайтом пропадает. Кто-то вообще за этим следит в администрации или всем пофиг на юзеров? Ну, так и останетесь в итоге только своей администрацией на ресурсе.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 18:52
Это нормально!!!
Cremen
Cremen
сегодня в 18:39
МС с победой!
Roman73
Roman73
сегодня в 18:34
Футбол, как стройбат.
В дело идут и инвалиды и безумные.
Например Стерлинг, футболист без мозгов.
mangoх12
mangoх12
сегодня в 18:27
Удаление: Рим 6 )))
particular
particular
сегодня в 18:25
Убедительная игра и упитанный счёт..:))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:19
Удивляюсь, сколько игр за сезон они играют...
ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 18:14
Шикарно.
ДСА
ДСА
сегодня в 18:04
Такова разница в классе.
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 17:59
на экономе в одну калитку
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 17:59
не стоило удалять игрока....
сити с легкой победой, посмотрим кто дальше
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