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«Брага» обыграла «Порту» в финале Кубка Лиги Португалии

сегодня, 01:07
БрагаЛоготип футбольный клуб Брага1 : 0Логотип футбольный клуб ПортуПортуМатч завершен

«Брага» вырвала победу у «Порту» в финале Кубка Лиги Португалии.

«Брага» - «Порту» 1:0 (0:0)
Гол: Орта 90+5

«Брага»: Матеус, Тормена (Уоллес 56), Бруно Виана, Раул Силва, Секейра, Пальинья (Новайш 90), Эшгайю, Галено (Тринкау 50), Франсержио, Рикарду Орта, Паулинью.

«Порту»: Диогу Кошта, Маркано, Теллес, Мбемба, Диас, Данилу Перейра (Урибе 74), Сержиу Оливейра (Ромариу Баро 72), Корона, Отавио, Марега (Манафа 78), Соарес.

Предупреждения: Оливейра 19, Отавиньо 30, Палинья 64, Веллингтон 68, Хесус Корона 74, Сильва Баро 81, Бруно Вианна 81, Урибе 90+3

Напомним, что в 2016 году «Брага» выиграла Кубок Португалии. В Кубке Лиги же клуб побеждает во второй раз в своей истории. Ранее это «Браге» удалось сделать в сезоне 2012/13. В прошлом году в финале турнира «Порту» уступил «Спортингу» по пенальти.

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Все комментарии
Красная машина
Красная машина
сегодня в 01:46
Брага топ. Могут ЛЕ брать.
Это ж не Гетафе или Лудогорец)
STVA 1
STVA 1
сегодня в 01:30
Молодцы!
Павел Амурский
Павел Амурский
сегодня в 01:15
Брагу с победой!
гном хочет ЛЧ - но ЛЧ не хочет гнома
гном хочет ЛЧ - но ЛЧ не хочет гнома
сегодня в 01:12
Красавцы
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