«Брага» обыграла «Порту» в финале Кубка Лиги Португалии

сегодня, 01:07

«Брага» вырвала победу у «Порту» в финале Кубка Лиги Португалии.

«Брага» - «Порту» 1:0 (0:0)

Гол: Орта 90+5

«Брага»: Матеус, Тормена (Уоллес 56), Бруно Виана, Раул Силва, Секейра, Пальинья (Новайш 90), Эшгайю, Галено (Тринкау 50), Франсержио, Рикарду Орта, Паулинью.

«Порту»: Диогу Кошта, Маркано, Теллес, Мбемба, Диас, Данилу Перейра (Урибе 74), Сержиу Оливейра (Ромариу Баро 72), Корона, Отавио, Марега (Манафа 78), Соарес.

Предупреждения: Оливейра 19, Отавиньо 30, Палинья 64, Веллингтон 68, Хесус Корона 74, Сильва Баро 81, Бруно Вианна 81, Урибе 90+3

Напомним, что в 2016 году «Брага» выиграла Кубок Португалии. В Кубке Лиги же клуб побеждает во второй раз в своей истории. Ранее это «Браге» удалось сделать в сезоне 2012/13. В прошлом году в финале турнира «Порту» уступил «Спортингу» по пенальти.