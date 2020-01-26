«Севилья» отправила два мяча в ворота «Гранады»

«Севилья» одержала победу над «Гранадой» в матче 21-го тура чемпионата Испании.
«Севилья» (38) располагается на третьем месте, «Гранада» (27) - 12-я.
Севилья, стадион Рамон Санчес Писхуан
«Севилья» - «Гранада» 2:0 (2:0)
Голы: Де Йонг 11, Нолито 34
«Севилья»: Вацлик, Навас, Гомес, Диего, Регилон, Васкес (Гудель 46), Фернандо, Торрес, Окампос (Эн-Несери 86), Де Йонг, Нолито (Кунде 71)
Главный тренер: Лопетеги Хулен.
«Гранада»: Руй Силва, Диас Мигель, Домингуш Дуарте (Вальехо 86), Мартинес, Нева, Этеки (Фулкье 46), Гоналон, Родригес Диас, Эррера, Мачис (Вадильо 78), Сольдадо
Главный тренер: Мартинес Диего.
Предупреждения: Васкес 13, Диего 14, Фернандо 25, Родригес Диас 31, Гомес 82
Судья: Эрнандес Эрнандес Алехандро Хосе.
Ранее «Барселона» уступила «Валенсии».