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«Севилья» отправила два мяча в ворота «Гранады»

сегодня, 00:52
СевильяЛоготип футбольный клуб Севилья2 : 0Логотип футбольный клуб ГранадаГранадаМатч завершен

«Севилья» одержала победу над «Гранадой» в матче 21-го тура чемпионата Испании.

«Севилья» (38) располагается на третьем месте, «Гранада» (27) - 12-я.

Севилья, стадион Рамон Санчес Писхуан

«Севилья» - «Гранада» 2:0 (2:0)
Голы: Де Йонг 11, Нолито 34

«Севилья»: Вацлик, Навас, Гомес, Диего, Регилон, Васкес (Гудель 46), Фернандо, Торрес, Окампос (Эн-Несери 86), Де Йонг, Нолито (Кунде 71)
Главный тренер: Лопетеги Хулен.

«Гранада»: Руй Силва, Диас Мигель, Домингуш Дуарте (Вальехо 86), Мартинес, Нева, Этеки (Фулкье 46), Гоналон, Родригес Диас, Эррера, Мачис (Вадильо 78), Сольдадо
Главный тренер: Мартинес Диего.

Предупреждения: Васкес 13, Диего 14, Фернандо 25, Родригес Диас 31, Гомес 82

Судья: Эрнандес Эрнандес Алехандро Хосе.

Ранее «Барселона» уступила «Валенсии».

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Clavан
Clavан
сегодня в 01:16
Севилью с победой!
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 00:54
Севилью с победой! Скоро догонят барсуков и скинут их со второго места.
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