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«Аталанта» забила в ворота «Торино» семь голов

сегодня, 00:39
ТориноЛоготип футбольный клуб Торино (Турин)0 : 7Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаМатч завершен

«Аталанта» на выезде легко обыграла «Торино» в матче 21-го тура Серии А.

«Аталанта» (38) занимает 5-е место, «Торино» (27) расположился на 10-й позиции.

Турин, стадион Стадио Олимпико

«Торино» - «Аталанта» 0:7 (0:3)
Голы: Иличич 17, Госенс 29, Сапата 45+1 (пенальти), Иличич 53, Иличич 54, Муриэль 86 (пенальти), Муриэль 88

«Торино»: Сиригу, Иццо, Н'Кулу, Джиджи, Де Сильвестри, Лукич, Мейте, Диего Лаксальт (Миллико 65), Верди (Эдера 79), Беренгер (Лянко 78), Белотти
Главный тренер: Маццарри Вальтер.

«Аталанта»: Голлини, Толой, Паломино, Джимсити, Хатебур, де Рон (Пашалич 57), Фройлер, Госенс (Муриэль 83), Гомес, Иличич (Малиновский 71), Сапата
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро.

Предупреждения: де Рон 38, Иццо 44, Иццо 76, Хатебур 90, Сиригу 90

Удаления: Иццо 76, Лукич 89

Судья: Гуида Марко.

В другом матче игрового дня «Фиорентина» и «Дженоа» сыграли вничью.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:50
Жестоко!!! И это в гостях!!!
beefs
beefs
сегодня в 00:47
Вот это оторвались...
Bjuik
Bjuik
сегодня в 00:47
Аталанту с победой!
San Skra
San Skra
сегодня в 00:44
Гасперини мой кумир. 57 мячей уже забили, больше только у МанСити.
Asper
Asper
сегодня в 00:41
Злые были, видать, после Спала
Brigar
Brigar
сегодня в 00:41
Лихо.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 00:40
Прям как Ливерпуль cпартачку
juvenale
juvenale
сегодня в 00:39
жестко...ббиланчику должны были столько же накидать
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