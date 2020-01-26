«Аталанта» забила в ворота «Торино» семь голов

«Аталанта» на выезде легко обыграла «Торино» в матче 21-го тура Серии А.
«Аталанта» (38) занимает 5-е место, «Торино» (27) расположился на 10-й позиции.
Турин, стадион Стадио Олимпико
«Торино» - «Аталанта» 0:7 (0:3)
Голы: Иличич 17, Госенс 29, Сапата 45+1 (пенальти), Иличич 53, Иличич 54, Муриэль 86 (пенальти), Муриэль 88
«Торино»: Сиригу, Иццо, Н'Кулу, Джиджи, Де Сильвестри, Лукич, Мейте, Диего Лаксальт (Миллико 65), Верди (Эдера 79), Беренгер (Лянко 78), Белотти
Главный тренер: Маццарри Вальтер.
«Аталанта»: Голлини, Толой, Паломино, Джимсити, Хатебур, де Рон (Пашалич 57), Фройлер, Госенс (Муриэль 83), Гомес, Иличич (Малиновский 71), Сапата
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро.
Предупреждения: де Рон 38, Иццо 44, Иццо 76, Хатебур 90, Сиригу 90
Удаления: Иццо 76, Лукич 89
Судья: Гуида Марко.
В другом матче игрового дня «Фиорентина» и «Дженоа» сыграли вничью.