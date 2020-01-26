«Краснодар» обыграл чешский «Яблонец» в товарищеской встрече

Сегодня, 26 января, в товарищеском матче встретились чешский «Яблонец» и «Краснодар». Победу одержала российская команда благодаря голам Мануэла Фернандеша и Александра Черникова.
«Яблонец» - «Краснодар» 1:2 (1:1)
Голы: Кроб 32 - Мануэл Фернандеш 29, Черников 57 (пенальти)
«Краснодар» 1-й тайм: Сафонов, Рамирес, Сорокин, Мартынович, Петров, Вильена, Газинский, Фернандеш, Сергеев, Сулейманов, Ари.
«Краснодар» 2-й тайм: Крицюк, Ивашин, Фьолусон, Мартынов, Стоцкий, Черников, Олссон, Уткин, Халназаров, Кутовой, Берг.
Накануне «Крылья Советов» в товарищеском матче обыграли чешский «Богемианс».