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«Краснодар» обыграл чешский «Яблонец» в товарищеской встрече

сегодня, 16:49
ЯблонецЛоготип футбольный клуб Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)1 : 2Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Сегодня, 26 января, в товарищеском матче встретились чешский «Яблонец» и «Краснодар». Победу одержала российская команда благодаря голам Мануэла Фернандеша и Александра Черникова.

«Яблонец» - «Краснодар» 1:2 (1:1)
Голы: Кроб 32 - Мануэл Фернандеш 29, Черников 57 (пенальти)

«Краснодар» 1-й тайм: Сафонов, Рамирес, Сорокин, Мартынович, Петров, Вильена, Газинский, Фернандеш, Сергеев, Сулейманов, Ари.

«Краснодар» 2-й тайм: Крицюк, Ивашин, Фьолусон, Мартынов, Стоцкий, Черников, Олссон, Уткин, Халназаров, Кутовой, Берг.

Накануне «Крылья Советов» в товарищеском матче обыграли чешский «Богемианс».

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Все комментарии
EAGinLE
EAGinLE
сегодня в 17:37
С победой.
Гордецкий
Гордецкий
сегодня в 17:28
С победой!
beefs
beefs
сегодня в 17:25
Так держать...
MaxRnD
MaxRnD
сегодня в 17:18
Норм
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