Наингголан не позволил «Интеру» одержать победу над «Кальяри»

«Интер» и «Кальяри» сыграли вничью в матче 21-го тура Серии А.
После этой встречи «Интер» располагается на второй строчке (48 очков), а «Кальяри» - на шестой (31 очко).
Милан, стадион «Джузеппе Меацца»
«Интер» - «Кальяри» - 1:1 (1:0)
Голы: Мартинес 29 - Наингголан 78
«Интер»: Ханданович, Шкриньяр (Годин 17), де Врей, Бастони (Димарко 85), Янг, Барелла, Валеро, Сенси (Санчес 82), Бираги, Лукаку, Мартинес.
Главный тренер: Антонио Конте.
«Кальяри»: Краньо, Фараго, Валукиевич, Клаван, Пеллегрини (Маттьелло 76), Нандес, Олива (Кастро 74), Ионицэ, Наингголан (Чигарини 86), Жоао Педро, Симеоне.
Главный тренер: Роландо Маран.
Предупреждения: Лукаку 45+3, Барелла 61, де Врей 83, Мартинес 90+4, Мартинес 90+4
Удаление: Мартинес 90+4
В другом матче тура «Милан» обыграл «Брешию».
Режет Скаминовскую, ВАРёную колбасу. Аха-ха)
А кто следующий будет это не твоего ума дело. Мне например не интерЕСНО, какой следующий аккаунт ты создашь.
Режет Скаминовскую, ВАРёную колбасу. Аха-ха)
А кто следующий будет это не твоего ума дело. Мне например не интерЕСНО, какой следующий аккаунт ты создашь.
Вот теперь диалог закончен.)
Вот теперь диалог закончен.)
АХАХА)
АХАХА)
Да не за что, зайди в профиля "Князь с офтопа меломана" и "Князь сажал врагов на посох" и посмотри. Там всё ровно. Начал возмущаться по необоснованному бану и получил 7 суток за так называемые провокации.
Да не за что, зайди в профиля "Князь с офтопа меломана" и "Князь сажал врагов на посох" и посмотри. Там всё ровно. Начал возмущаться по необоснованному бану и получил 7 суток за так называемые провокации.
"Интер" даже войдя в режим бешеного мешка и подписывая всех сбитых летчиков, которых смог найти, как и ожидалось, смог показать только китайский пшик))
Вагную, китайские повелители в гневе бросят судейский проект, и ждет "Интер" Серия В))
"Интер" даже войдя в режим бешеного мешка и подписывая всех сбитых летчиков, которых смог найти, как и ожидалось, смог показать только китайский пшик))
Вагную, китайские повелители в гневе бросят судейский проект, и ждет "Интер" Серия В))
Да и на эту бригаду интеру грех жаловаться, гол то интер грязный забил, после явного фола.
Да и на эту бригаду интеру грех жаловаться, гол то интер грязный забил, после явного фола.
Ждём победы Наполи...или очередного судейского цирка.
Ждём победы Наполи...или очередного судейского цирка.