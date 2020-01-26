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Наингголан не позволил «Интеру» одержать победу над «Кальяри»

сегодня, 16:30
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)1 : 1Логотип футбольный клуб КальяриКальяриМатч завершен

«Интер» и «Кальяри» сыграли вничью в матче 21-го тура Серии А. 

После этой встречи «Интер» располагается на второй строчке (48 очков), а «Кальяри» - на шестой (31 очко).

Милан, стадион «Джузеппе Меацца»

«Интер» - «Кальяри» - 1:1 (1:0)
Голы: Мартинес 29 - Наингголан 78

«Интер»: Ханданович, Шкриньяр (Годин 17), де Врей, Бастони (Димарко 85), Янг, Барелла, Валеро, Сенси (Санчес 82), Бираги, Лукаку, Мартинес.
Главный тренер: Антонио Конте.

«Кальяри»: Краньо, Фараго, Валукиевич, Клаван, Пеллегрини (Маттьелло 76), Нандес, Олива (Кастро 74), Ионицэ, Наингголан (Чигарини 86), Жоао Педро, Симеоне.
Главный тренер: Роландо Маран.

Предупреждения: Лукаку 45+3, Барелла 61, де Врей 83, Мартинес 90+4, Мартинес 90+4

Удаление: Мартинес 90+4

В другом матче тура «Милан» обыграл «Брешию».

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Все комментарии
Да ладно вам
Да ладно вам ответил Красная машина
сегодня в 17:37
Уже Рюрикович? Кто следующий в никнейме будет? Александр Невский? Александр Македонский? Наполеон? АХАХА)
Прогрессирует, ага, тоже заметил. Не типичная картина. Обычно сразу с наполеонов начинают)
Ozabot
Ozabot
сегодня в 17:35
«Интер» выгорел.
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович ответил Красная машина
сегодня в 17:33
Уже Рюрикович? Кто следующий в никнейме будет? Александр Невский? Александр Македонский? Наполеон? АХАХА)
Посмотри на аву. Видишь что там государь делает?
Режет Скаминовскую, ВАРёную колбасу. Аха-ха)
А кто следующий будет это не твоего ума дело. Мне например не интерЕСНО, какой следующий аккаунт ты создашь.
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович ответил Graceful 713
сегодня в 17:32
Во-первых не ты тут решаешь, что закончено, а что нет. Во-вторых, я и не беседую с тобой, а смеюсь. Аха-ха)
Вот теперь диалог закончен.)
Красная машина
Красная машина ответил Иоанн Рюрикович
сегодня в 17:31
Уже Рюрикович? Кто следующий в никнейме будет? Александр Невский? Александр Македонский? Наполеон?

АХАХА)
Красная машина
Красная машина
сегодня в 17:29
Спасибо судейской бригаде. Мартинеса удалили за гол. ФУ!
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович ответил Graceful 713
сегодня в 17:29
За неадекватность
Красная машина
Красная машина ответил Да ладно вам
сегодня в 17:29
Главное дело, Великий споткнулся, что уже говорит о нём только плохие вещи. Но этим прям нужно доказательство ущербности Интера, насколько же они свой ювентс не ценят.
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович ответил Graceful 713
сегодня в 17:27
И это говорит фанат Роналду?! Фанат клуба с прозвищем "старая 31а"?! Молчал бы лучше, не позориться. Хотя куда уж там тебе, дно то ты уже пробил
    Graceful 713
    Graceful 713 ответил Gelious
    сегодня в 17:26
    За неадекватность
    Иоанн Рюрикович
    Иоанн Рюрикович ответил Тень Аналитика
    сегодня в 17:25
    Ювентини - Конте: "Job well done")) "Интер" даже войдя в режим бешеного мешка и подписывая всех сбитых летчиков, которых смог найти, как и ожидалось, смог показать только китайский пшик)) Вагную, китайские повелители в гневе бросят судейский проект, и ждет "Интер" Серия В))
    Видел как нелепо выглядят фамилии игроков интера на китайском языке? Аха-ха)
    Graceful 713
    Graceful 713 ответил Иоанн Рюрикович
    сегодня в 17:25
    И это говорит фанат Роналду?! Фанат клуба с прозвищем "старая 31а"?! Молчал бы лучше, не позориться. Хотя куда уж там тебе, дно то ты уже пробил
    Иоанн Рюрикович
    Иоанн Рюрикович ответил Gelious
    сегодня в 17:24
    Здоров. Скажи, это за что тебя забанили фашисты из редакции?
    Добрый вечер.
    Да не за что, зайди в профиля "Князь с офтопа меломана" и "Князь сажал врагов на посох" и посмотри. Там всё ровно. Начал возмущаться по необоснованному бану и получил 7 суток за так называемые провокации.
    Gelious
    Gelious ответил Иоанн Рюрикович
    сегодня в 17:21
    Мариани, Абиссо и Ле Пенна не могут работать в каждом матче. Да и на эту бригаду интеру грех жаловаться, гол то интер грязный забил, после явного фола.
    Здоров. Скажи, это за что тебя забанили фашисты из редакции?
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 17:18
    Это футбол...
    Тень Аналитика
    Тень Аналитика
    сегодня в 17:08
    Ювентини - Конте: "Job well done"))

    "Интер" даже войдя в режим бешеного мешка и подписывая всех сбитых летчиков, которых смог найти, как и ожидалось, смог показать только китайский пшик))

    Вагную, китайские повелители в гневе бросят судейский проект, и ждет "Интер" Серия В))
    Иоанн Рюрикович
    Иоанн Рюрикович
    сегодня в 17:08
    Сантус
    Сантус ответил Иоанн Рюрикович
    сегодня в 16:59
    Ну,то что с приходом Конте они стали бодрее надеюсь никто спорить не будет...а арбитры в Италии обсуждались всегда..а где их не обсуждают?:)
    BarSlona
    BarSlona
    сегодня в 16:58
    Иии....Интер выбывает из чемпионской гонки)
    Да ладно вам
    Да ладно вам
    сегодня в 16:55
    Не глянул сразу. Не ветке-то оказывается только глоры наказанных за коррупцию. Конечно, не бомбит у них, вы не подумайте :)
    Иоанн Рюрикович
    Иоанн Рюрикович
    сегодня в 16:54
      Иоанн Рюрикович
      Иоанн Рюрикович ответил Сантус
      сегодня в 16:53
      Бодро начинали,думал создадут проблемы Старушке..но видать слабоваты для дистанции..
      Мариани, Абиссо и Ле Пенна не могут работать в каждом матче.
      Да и на эту бригаду интеру грех жаловаться, гол то интер грязный забил, после явного фола.
      Да ладно вам
      Да ладно вам
      сегодня в 16:53
      Типичный Интер, чему удивляться. Состав шлак, чуть лучше, чем у Милана, ни одного топового игрока нет. Подвиг, что ещё навязывают борьбу работающим с судьями.
      Ждём победы Наполи...или очередного судейского цирка.
      Сантус
      Сантус
      сегодня в 16:48
      Бодро начинали,думал создадут проблемы Старушке..но видать слабоваты для дистанции..
      Иоанн Рюрикович
      Иоанн Рюрикович
      сегодня в 16:41
      Теперь выход Лацио. Пора мердосам приближаться к законным 6-9 местам.
      ХУБУЛ
      ХУБУЛ
      сегодня в 16:40
      Это не Наинголан не позволил, это Интер такой есть.
      Иоанн Рюрикович
      Иоанн Рюрикович
      сегодня в 16:40
      Наверняка ему проплатил Ювентус. Аха-ха)
      cska vperiod
      cska vperiod
      сегодня в 16:39
      Скверная история происходит с Интером.
      773sergeytank
      773sergeytank
      сегодня в 16:38
      Даже Контерастик не стал выпрыгивать из своих штанишек когда они забивали типо честный гол. Понимал, что в очередном наитухлейшем для него матче ничего хорошего не светит. Пора орлам опережать этих пиреллевцев в турнирной таблице.
      holms918
      holms918
      сегодня в 16:37
      "Кальяри" крепкий орешек.
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