Наингголан не позволил «Интеру» одержать победу над «Кальяри»

сегодня, 16:30

«Интер» и «Кальяри» сыграли вничью в матче 21-го тура Серии А.

После этой встречи «Интер» располагается на второй строчке (48 очков), а «Кальяри» - на шестой (31 очко).

Милан, стадион «Джузеппе Меацца»

«Интер» - «Кальяри» - 1:1 (1:0)

Голы: Мартинес 29 - Наингголан 78

«Интер»: Ханданович, Шкриньяр (Годин 17), де Врей, Бастони (Димарко 85), Янг, Барелла, Валеро, Сенси (Санчес 82), Бираги, Лукаку, Мартинес.

Главный тренер: Антонио Конте.

«Кальяри»: Краньо, Фараго, Валукиевич, Клаван, Пеллегрини (Маттьелло 76), Нандес, Олива (Кастро 74), Ионицэ, Наингголан (Чигарини 86), Жоао Педро, Симеоне.

Главный тренер: Роландо Маран.

Предупреждения: Лукаку 45+3, Барелла 61, де Врей 83, Мартинес 90+4, Мартинес 90+4

Удаление: Мартинес 90+4

В другом матче тура «Милан» обыграл «Брешию».