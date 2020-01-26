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«Атлетико» на своём поле не смог обыграть аутсайдера Примеры «Леганес»

сегодня, 15:57
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В матче 21-го тура испанской Примеры «Атлетико» не смог обыграть аутсайдера первенства «Леганес».

В турнирной таблице «матрасники» на 4-й строчке (36 очков), «пепинерос» на 19-м месте (15 очков).

Мадрид, стадион Ванда Метрополитано

«Атлетико» - «Леганес» 0:0

«Атлетико»: Облак, Врсалько (Шапоньич 88), Савич, Фелипе, Лоди дос Сантос, Корреа (Эррера 62), Партей, Льоренте (Витоло 46), Сауль, Мората, Жоау Фелиш
Главный тренер: Симеоне Диего.

«Леганес»: Куэльяр, Росалес, Авазьем, Омеруо, Бустинса, Сильва, Эрасо (Руибал 61), Ресио, Роке Меса, Родригеш (Каррильо 78), Брейтуэйт (Оскар 90)
Главный тренер: Агирре Хавьер.

Предупреждения: Авазьем 11, Эрасо 54, Simeone D. 57, Куэльяр 76, Роке Меса 90, Ресио 90+2, Куэльяр 90+4, Савич 90+6

Удаления: Куэльяр 90+4

В прошлом туре обе команды потерпели поражение.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 16:09
Это уже не случайность,а устойчивая тенденция.Караул устал...
Красная машина
Красная машина
сегодня в 16:06
Пепинерос пролетит в этой ЛЧ, как фанера над Лионом. Аха-ха.)
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 16:05
Парадокс но последняя 20-тиминутка была очень жаркая.
Красная машина
Красная машина ответил LOpp
сегодня в 16:03
Если бы у Бенфики пепи рос, они бы дважды обыграли ауцайдера и вышли в плей-офф Л/Ч.))))
Королевский Реал
Королевский Реал
сегодня в 16:03
Атлетико продав своих лидеров, и купив всяких распиаренных Фелишев, скатывается опять в серядняки, единственное светлое пятно это Облак.

Скатывается, ну и здорово!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 16:03
Сенсационный результат.
LOpp
LOpp
сегодня в 16:01
«пепинерос»
А вот если бы пепи рос, то обыграли бы Атлетико
гном хочет ЛЧ - но ЛЧ не хочет гнома
гном хочет ЛЧ - но ЛЧ не хочет гнома
сегодня в 16:00
В конце цирк забавный был, ахаха
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