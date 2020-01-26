«Атлетико» на своём поле не смог обыграть аутсайдера Примеры «Леганес»

В матче 21-го тура испанской Примеры «Атлетико» не смог обыграть аутсайдера первенства «Леганес».
В турнирной таблице «матрасники» на 4-й строчке (36 очков), «пепинерос» на 19-м месте (15 очков).
Мадрид, стадион Ванда Метрополитано
«Атлетико» - «Леганес» 0:0
«Атлетико»: Облак, Врсалько (Шапоньич 88), Савич, Фелипе, Лоди дос Сантос, Корреа (Эррера 62), Партей, Льоренте (Витоло 46), Сауль, Мората, Жоау Фелиш
Главный тренер: Симеоне Диего.
«Леганес»: Куэльяр, Росалес, Авазьем, Омеруо, Бустинса, Сильва, Эрасо (Руибал 61), Ресио, Роке Меса, Родригеш (Каррильо 78), Брейтуэйт (Оскар 90)
Главный тренер: Агирре Хавьер.
Предупреждения: Авазьем 11, Эрасо 54, Simeone D. 57, Куэльяр 76, Роке Меса 90, Ресио 90+2, Куэльяр 90+4, Савич 90+6
Удаления: Куэльяр 90+4
В прошлом туре обе команды потерпели поражение.
Скатывается, ну и здорово!
Скатывается, ну и здорово!
А вот если бы пепи рос, то обыграли бы Атлетико
А вот если бы пепи рос, то обыграли бы Атлетико