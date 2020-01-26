«Ливерпуль» упустил победу над «Шрюсбери Таун» в матче Кубка Англии

«Ливерпуль» сыграл вничью со «Шрюсбери Таун» в матче четвертого раунда Кубка Англии. Команды ждет переигровка.
Шрюсбери, стадион Нью Мидоу
«Шрюсбери Таун» - «Ливерпуль» 2:2 (0:1)
Голы: Каммингс 65 (пенальти), Каммингс 75 - Джонс 15, Лав 46 (автогол)
«Шрюсбери Таун»: О'Лири, Уильямс, Эбанкс-Ленделл, Пьер, Лав, Лорен, Норбёрн (Эдвардс 26), Госс, Голбурн, Уолли (Даниэль 85), Ланг (Каммингс 60)
Главный тренер: Рикеттс Сэм.
«Ливерпуль»: Адриан, Уильямс, Матип (Салах 80), Ловрен, Ляручи, Чиривелла, Фабиньо, Джонс, Эллиот (Окслейд-Чемберлен 71), Минамино (Роберто Фирмино 85), Ориги
Главный тренер: Клопп Юрген.
Предупреждение: Ляручи 64
Судья: Марринер Андре.
Отметим, что ранее «Манчестер Сити» победил «Фулхэм» и вышел в следующий раунд Кубка Англии.
Ливерпуль 2:0 Тоттенхэм
Тоттенхэм 3:2 Аякс
Аякс 2:1 Ювкнтус
Шрусбери 9:5 Ювенуст
Ливерпуль 2:0 Тоттенхэм
Тоттенхэм 3:2 Аякс
Аякс 2:1 Ювкнтус
Шрусбери 9:5 Ювенуст
Из наших худшие оценки за матч, внимание, у Ловрена, Матипа и Окса. Вот так вот ветераны помогли молодняку, умницы.
Из наших худшие оценки за матч, внимание, у Ловрена, Матипа и Окса. Вот так вот ветераны помогли молодняку, умницы.
Шрусбери хорошая команда, уровня кабинетного чемпиона серии А, может, даже выше.
Шрусбери хорошая команда, уровня кабинетного чемпиона серии А, может, даже выше.
Ахаха)
Ахаха)