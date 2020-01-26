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«Ливерпуль» упустил победу над «Шрюсбери Таун» в матче Кубка Англии

сегодня, 21:55
Шрюсбери ТаунЛоготип футбольный клуб Шрюсбери Таун2 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

«Ливерпуль» сыграл вничью со «Шрюсбери Таун» в матче четвертого раунда Кубка Англии. Команды ждет переигровка.

Шрюсбери, стадион Нью Мидоу

«Шрюсбери Таун» - «Ливерпуль» 2:2 (0:1)
Голы: Каммингс 65 (пенальти), Каммингс 75 - Джонс 15, Лав 46 (автогол)

«Шрюсбери Таун»: О'Лири, Уильямс, Эбанкс-Ленделл, Пьер, Лав, Лорен, Норбёрн (Эдвардс 26), Госс, Голбурн, Уолли (Даниэль 85), Ланг (Каммингс 60)
Главный тренер: Рикеттс Сэм.

«Ливерпуль»: Адриан, Уильямс, Матип (Салах 80), Ловрен, Ляручи, Чиривелла, Фабиньо, Джонс, Эллиот (Окслейд-Чемберлен 71), Минамино (Роберто Фирмино 85), Ориги
Главный тренер: Клопп Юрген.

Предупреждение: Ляручи 64

Судья: Марринер Андре.

Отметим, что ранее «Манчестер Сити» победил «Фулхэм» и вышел в следующий раунд Кубка Англии.

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Все комментарии
particular
particular
сегодня в 22:14
Если, нынче, МС - громил, МЮ - уничтожал, то Ливерпуль, лишь, зацепил ничью..:)
juvenale
juvenale ответил W.N.W.A.
сегодня в 22:13
А в остальное время у вас - плак-плак(((
в какое время?посмеемся весной)
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
сегодня в 22:11
равные соперники , закономерный результат !
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
сегодня в 22:10
Молодежь справлялась только где-то только до 60 минуты, а потом расслабились при 0-2, Шрусбери молодцы показали характер, а молодежки Ливерпуля будет уроком, ладно пусть молодежка еще на Энфилде потренируется, на радость фанатам Юве.
beefs
beefs
сегодня в 22:10
Бывает...
Константин Царёв
Константин Царёв
сегодня в 22:07
Надо было слить. Впрочем, если играют резервисты, то пусть тренируются. Ливерпуль не Ювентус какой-нибудь, чтобы молодняк свой гнобить, да по Эвертонам рассовывать.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 22:07
Во как!!!
dimagas2
dimagas2 ответил Красная машина
сегодня в 22:06
Шрусбери 2:2 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:2 Аякс Аякс 2:1 Ювкнтус Шрусбери 9:5 Ювенуст
И в чем логика?
W.N.W.A.
W.N.W.A. ответил Ice van Reed
сегодня в 22:06
Только один минус- плотный календарь, но да ладно)
W.N.W.A.
W.N.W.A. ответил dzvinka
сегодня в 22:05
Центры обороны и Фаб седня были решетом. Недооценили сопов, вот и получили. Ну ниче, еще один матч Ливерпуля, да еще на Энфилде глянуть лишним не будет.
Ice van Reed
Ice van Reed ответил W.N.W.A.
сегодня в 22:04
А в остальное время у вас - плак-плак(((
Переигровка, минус еще один матч, плюс очередная тренеровка, да и боледьщикам радость!!!
Красная машина
Красная машина
сегодня в 22:03
Удачи Наполи сегодня! Их же Скомина не будет топить)))))
Красная машина
Красная машина ответил juvenale
сегодня в 22:02
Шрусбери 2:2 Ливерпуль
Ливерпуль 2:0 Тоттенхэм
Тоттенхэм 3:2 Аякс
Аякс 2:1 Ювкнтус

Шрусбери 9:5 Ювенуст
W.N.W.A.
W.N.W.A. ответил juvenale
сегодня в 22:02
А в остальное время у вас - плак-плак(((
juvenale
juvenale
сегодня в 22:00
хахахха
773sergeytank
773sergeytank
сегодня в 21:59
Сколько же этих кубков в бегишнице.. одних портовых детей выкинули из турнира, так снова играют в каком-то кубке.
ст_прапорщик
ст_прапорщик
сегодня в 21:59
это у вас экспериментальный состав обкатывали?
dzvinka
dzvinka
сегодня в 21:58
Поздравления Шрусбери Таун! Свой матч на Энфилде они заслужили самоотверженностью и трудом! Срубят кассу тоже норм, пойдет на пользу клубу в плане финансов.
Из наших худшие оценки за матч, внимание, у Ловрена, Матипа и Окса. Вот так вот ветераны помогли молодняку, умницы.
Strikers188
Strikers188
сегодня в 21:58
Пока хейтеры издеваются над гением Сульшером из-за блестящей победы над командой из 3 дивизиона вторым составом и на огороде, физрук Клопп с таким же соперником но без игроков за 80 лямов ничего не может поделать с таким же соперником и добавляет ещё один матч в и так плотный график команды
W.N.W.A.
W.N.W.A.
сегодня в 21:58
Хитрый дубль Ливерпуля выбил себе еще один матч, понимают, что в апл и лч времени игрового минимум)
Шрусбери хорошая команда, уровня кабинетного чемпиона серии А, может, даже выше.
raulmadrid_007
raulmadrid_007
сегодня в 21:58
Зря, надо было сливать.
Красная машина
Красная машина
сегодня в 21:57
Позор ЛиВАРпулю! Без Оливера и Скамины не могут даже Шрюсбери обыграть! Клопп на выход, Аллегри топ-тренер!
Ахаха)
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