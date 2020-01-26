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«Хетафе» обыграл «Бетис» благодаря пенальти в концовке игры

сегодня, 19:54
ХетафеЛоготип футбольный клуб Хетафе1 : 0Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)БетисМатч завершен

«Хетафе» во встрече 21-го тура Примеры одержал победу над «Бетисом». «Синие» (36 очков) поднимаются на четвертое место в турнирной таблице, «огурцы» (27 баллов) - двенадцатые.

Хетафе, стадион Колисео Алфонсо Перес

«Хетафе» - «Бетис» 1:0 (0:0)
Голы: Анхель Родригес 89 (пенальти)

«Хетафе»: Сория, Суарес, Джене, Эчейта, Оливера Мирамонтес, Ньом (Этебо 85), Арамбарри, Максимович, Кукурелья, Хайме Мата (Анхель Родригес 75), Молина (Дейверсон 65)
Главный тренер: Бордалас Хосе.

«Бетис»: Хоэль, Барраган, Манди, Бартра, Морено, Гонсалес Эстрада, Фекир (Тельо 72), Каналес, Гуардадо (Аленья 34), Хоакин, Морон Гарсия (Иглесиас 80)
Главный тренер: Руби.

Предупреждения: Максимович 49, Каналес 56, Бартра 63, Хоэль 73, Эчейта 74, Манди 88

Ранее в другой игре дня «Атлетико» потерял очки с «Леганесом».

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Evgeniy09
Evgeniy09 ответил Faustello
сегодня в 20:37
Заголовок поправьте! С помощи пенальти - это ну совсем не по русски )))
Поправили
Faustello
Faustello
сегодня в 20:35
Заголовок поправьте!
С помощи пенальти - это ну совсем не по русски )))
Красная машина
Красная машина
сегодня в 20:21
С Аяксом такое не прокатит
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 19:59
Игра была равная всему вина вар.
счет 7-0
счет 7-0
сегодня в 19:58
Хетафе с победой!
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