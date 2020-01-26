«Хетафе» обыграл «Бетис» благодаря пенальти в концовке игры

«Хетафе» во встрече 21-го тура Примеры одержал победу над «Бетисом». «Синие» (36 очков) поднимаются на четвертое место в турнирной таблице, «огурцы» (27 баллов) - двенадцатые.
Хетафе, стадион Колисео Алфонсо Перес
«Хетафе» - «Бетис» 1:0 (0:0)
Голы: Анхель Родригес 89 (пенальти)
«Хетафе»: Сория, Суарес, Джене, Эчейта, Оливера Мирамонтес, Ньом (Этебо 85), Арамбарри, Максимович, Кукурелья, Хайме Мата (Анхель Родригес 75), Молина (Дейверсон 65)
Главный тренер: Бордалас Хосе.
«Бетис»: Хоэль, Барраган, Манди, Бартра, Морено, Гонсалес Эстрада, Фекир (Тельо 72), Каналес, Гуардадо (Аленья 34), Хоакин, Морон Гарсия (Иглесиас 80)
Главный тренер: Руби.
Предупреждения: Максимович 49, Каналес 56, Бартра 63, Хоэль 73, Эчейта 74, Манди 88
Ранее в другой игре дня «Атлетико» потерял очки с «Леганесом».
С помощи пенальти - это ну совсем не по русски )))
С помощи пенальти - это ну совсем не по русски )))