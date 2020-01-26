«Лацио» выстоял в римском дерби с «Ромой»

«Рома» сыграла вничью с «Лацио» в дерби «Вечного города» в рамках 21-го тура Серии А. «Волки» (39 очков) занимают четвертое место в турнирной таблице, «бело-голубые» (46 баллов) - третьи.
Рим, стадион Олимпико
«Рома» - «Лацио» 1:1 (1:1)
Голы: Джеко 26 - Ачерби 34
«Рома»: Лопес, Сантон (Коларов 83), Манчини, Смоллинг, Спинаццола, Верету (Пасторе 90), Кристанте, Юндер, Пеллегрини, Клюйверт (Перотти 81), Джеко
Главный тренер: Фонсека Паулу.
«Лацио»: Стракоша, Луис Фелипе (Патрик 46), Ачерби, Раду, Лаццари, Милинкович-Савич, Лейва, Альберто (Пароло 71), Лулич, Корреа (Кайседо 76), Иммобиле
Главный тренер: Индзаги Симоне.
Предупреждения: Фонсека 35, Луис Фелипе 40, Джеко 53, Милинкович-Савич 64, Лулич 83, Коларов 87
Судья: Кальварезе Джанпаоло.
Ранее «Интер» не смог обыграть «Кальяри».
https://www.youtube.com/watch?v=_5dM1ohC5XI