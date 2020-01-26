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«Лацио» выстоял в римском дерби с «Ромой»

сегодня, 21:53
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)1 : 1Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоМатч завершен

«Рома» сыграла вничью с «Лацио» в дерби «Вечного города» в рамках 21-го тура Серии А. «Волки» (39 очков) занимают четвертое место в турнирной таблице, «бело-голубые» (46 баллов) - третьи.

Рим, стадион Олимпико

«Рома» - «Лацио» 1:1 (1:1)
Голы: Джеко 26 - Ачерби 34

«Рома»: Лопес, Сантон (Коларов 83), Манчини, Смоллинг, Спинаццола, Верету (Пасторе 90), Кристанте, Юндер, Пеллегрини, Клюйверт (Перотти 81), Джеко
Главный тренер: Фонсека Паулу.

«Лацио»: Стракоша, Луис Фелипе (Патрик 46), Ачерби, Раду, Лаццари, Милинкович-Савич, Лейва, Альберто (Пароло 71), Лулич, Корреа (Кайседо 76), Иммобиле
Главный тренер: Индзаги Симоне.

Предупреждения: Фонсека 35, Луис Фелипе 40, Джеко 53, Милинкович-Савич 64, Лулич 83, Коларов 87

Судья: Кальварезе Джанпаоло.

Ранее «Интер» не смог обыграть «Кальяри».

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Все комментарии
vitalik dobroy
vitalik dobroy ответил juvenale
сегодня в 22:09
собаки классно играли и должны были где-то в два мяча выигрывать
Должны, но им не позволили! )
vitalik dobroy
vitalik dobroy
сегодня в 22:06
Матч смотрелся. Ничейка в пользу Орлов!
Авербуx
Авербуx
сегодня в 22:03
не повезло никому
juvenale
juvenale
сегодня в 21:59
собаки классно играли и должны были где-то в два мяча выигрывать
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович ответил altin
сегодня в 21:59
кто-то из знатоков современных правил объяснит почему не поставили чистейший пенальти на Клюйверте? я, конечно, понимаю, что защитник фолить не хотел, но он ноги заплел, и если бы не он, быть бы голу. а так, по моментам, Рома громить Лацио должна была. не повезло
Левые пенки только миланским середнякам ставят. Рома с судьями не работает.
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович ответил Константин Царёв
сегодня в 21:58
Бело-голубые, похоже, только нас обыгрывать могут, когда мы судей проплачивать забываем. А в честных поединках у них то поражения, то ничьи.
Ты об этом матче? Аха-ха)
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович
сегодня в 21:57
Хорошая игра, огненная. Лацио добыл стратегически важное очко при не самой хорошей игре. Римляне обойдут интер на дистанции. Стракоша трижды выручил и исправился за свой ляп, чего не скажешь о клоуне Лопесе. Именно Лопес слил выигранный матч.
altin
altin
сегодня в 21:57
кто-то из знатоков современных правил объяснит почему не поставили чистейший пенальти на Клюйверте? я, конечно, понимаю, что защитник фолить не хотел, но он ноги заплел, и если бы не он, быть бы голу. а так, по моментам, Рома громить Лацио должна была. не повезло
Константин Царёв
Константин Царёв
сегодня в 21:55
Бело-голубые, похоже, только нас обыгрывать могут, когда мы судей проплачивать забываем. А в честных поединках у них то поражения, то ничьи.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 21:54
Дерби состоялся.
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