ГлавнаяНовости

«Байер» разгромил в домашнем матче «Фортуну»

сегодня, 21:54
БайерЛоготип футбольный клуб Байер (Леверкузен)3 : 0Логотип футбольный клуб Фортуна (Дюссельдорф)ФортунаМатч завершен

«Байер» спокойно переиграл «Фортуну» во встрече 19-го тура. Леверкузенцы (34 очка) поднимаются на пятое место, дюссельдорфцы (15 баллов) - последние.

Леверкузен, стадион Бай-Арена

«Байер» - «Фортуна» 3:0 (1:0)
Голы: Хаверц 40, Бендер 79, Аларио 89

«Байер»: Градецки, Бендер, Та, Бендер, Синкгравен, Баумгартлингер, Демирбай, Беллараби (Бэйли 64), Хаверц, Диаби (Аларио 76), Фолланд (Амири 87)
Главный тренер: Бош Петер.

«Фортуна»: Кастенмайер, Циммерманн, Айхан, Хоффманн, Зуттнер, Соботтка, Скржыбски (Ковнацки 65), Финк (Штегер 63), Моралес, Томми (Ампома 87), Хеннингс
Главный тренер: Функель Фридхельм.

Предупреждения: Хоффманн 19, Ковнацки 87, Хеннингс 87

Судья: Шлагер Даниэль.

Ранее «Бавария» разгромила «Шальке».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Разгромные победы «Баварии» и «Боруссии» Д. Итоги 19-го тура Бундеслиги
Сегодня, 22:14 Комментарии0
«Ливерпуль» упустил победу над «Шрюсбери Таун» в матче Кубка Англии
Сегодня, 21:55 Комментарии24
«Лацио» выстоял в римском дерби с «Ромой»
Сегодня, 21:53 Комментарии10
«Урал» проиграл клубу «Царско Село» в товарищеском матче
Сегодня, 20:50 Комментарии11
«Локомотив» разошелся миром с «Чонбуком» в товарищеском матче
Сегодня, 20:02 Комментарии3
«Хетафе» обыграл «Бетис» благодаря пенальти в концовке игры
Сегодня, 19:54 Комментарии8
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100