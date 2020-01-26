«Байер» разгромил в домашнем матче «Фортуну»

«Байер» спокойно переиграл «Фортуну» во встрече 19-го тура. Леверкузенцы (34 очка) поднимаются на пятое место, дюссельдорфцы (15 баллов) - последние.
Леверкузен, стадион Бай-Арена
«Байер» - «Фортуна» 3:0 (1:0)
Голы: Хаверц 40, Бендер 79, Аларио 89
«Байер»: Градецки, Бендер, Та, Бендер, Синкгравен, Баумгартлингер, Демирбай, Беллараби (Бэйли 64), Хаверц, Диаби (Аларио 76), Фолланд (Амири 87)
Главный тренер: Бош Петер.
«Фортуна»: Кастенмайер, Циммерманн, Айхан, Хоффманн, Зуттнер, Соботтка, Скржыбски (Ковнацки 65), Финк (Штегер 63), Моралес, Томми (Ампома 87), Хеннингс
Главный тренер: Функель Фридхельм.
Предупреждения: Хоффманн 19, Ковнацки 87, Хеннингс 87
Судья: Шлагер Даниэль.
Ранее «Бавария» разгромила «Шальке».