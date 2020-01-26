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«Урал» проиграл клубу «Царско Село» в товарищеском матче

сегодня, 20:50
Царско СелоЛоготип футбольный клуб Царско Село (София)1 : 0Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

«Урал» уступил в контрольном матче клубу второй болгарской лиги «Царско село».

«Царско село» (Болгария) - «Урал» (Россия) 1:0 (0:0)
Гол: Кордейро, 61.

«Урал»: Баклов (Ал. Мамин 45), Поляков (Ароян 45), Вилюш (Арт. Мамин 45), Золотов (Фидлер 45), Кулаков (Селеменев 70), Димитров (Бавин 45), Бумаль (Щербаков 45), Егорычев (Магомадов 45), Шаболин (Аугустыняк 45, Юсупов 87), Бикфалви (Погребняк 45), Панюков (Жамалетдинов 45).

Ранее тульский «Арсенал» сыграл вничью с девятой командой чемпионата Сербии.

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Все комментарии
За адекватность
За адекватность
сегодня в 22:13
Финал КР, и не дай Бог победа, "Нефтчи" хватило. Хотя и другие блеснут не хуже. Хоть президента их вечно чем=то недовольного поинтересней послушать будет.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил 112910415
сегодня в 21:41
Селяне то не простые. Царским не грех и проиграть, а иначе на кол...
ДСА
ДСА
сегодня в 21:41
Село оказалось сильнее горы.
112910415
112910415
сегодня в 21:15
зачем селянам-то проигрывать ?
Footbolista
Footbolista ответил particular
сегодня в 21:12
Да нет)...просто очки накопились...решил покуражиться с риском...
particular
particular ответил Footbolista
сегодня в 21:11
Селу проигрывать в футбол стыдно...даже царскому...
На фоне чьих-то невзрачных проигрышей, Ваша сегодняшняя серия угаданных ставок с солидными кэфами и суммарными очками, ослепила мои старческие глаза..:)) Наверняка, что-то из угаданного приснилось..:))
Свидетели картофельного позора
Свидетели картофельного позора
сегодня в 21:10
позор!
MaxRnD
MaxRnD
сегодня в 21:08
Поддались
Footbolista
Footbolista
сегодня в 21:06
Селу проигрывать в футбол стыдно...даже царскому...
Авербуx
Авербуx
сегодня в 20:55
пердивщики
Demvaj
Demvaj
сегодня в 20:51
Это не хорошо.
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