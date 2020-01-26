«Урал» проиграл клубу «Царско Село» в товарищеском матче

«Урал» уступил в контрольном матче клубу второй болгарской лиги «Царско село».
«Царско село» (Болгария) - «Урал» (Россия) 1:0 (0:0)
Гол: Кордейро, 61.
«Урал»: Баклов (Ал. Мамин 45), Поляков (Ароян 45), Вилюш (Арт. Мамин 45), Золотов (Фидлер 45), Кулаков (Селеменев 70), Димитров (Бавин 45), Бумаль (Щербаков 45), Егорычев (Магомадов 45), Шаболин (Аугустыняк 45, Юсупов 87), Бикфалви (Погребняк 45), Панюков (Жамалетдинов 45).
Ранее тульский «Арсенал» сыграл вничью с девятой командой чемпионата Сербии.