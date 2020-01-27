Гапонов: «Набираюсь опыта у Жиго и Джикии»

Защитник «Спартака» рассказал, чему он он хочет научиться у других футболистов обороны «красно-белых»: и :

Наблюдаю за старшими товарищами, набираюсь опыта. У Жиго позаимствовал бы игру головой, у Джикии – подбор. Пытаюсь прогрессировать, чтобы с ними конкурировать. Прислушиваюсь к советам. Чувствую: по сравнению с прошлыми сборами прибавилось уверенности. Раньше, бывало, робел в такой компании. Теперь прошло.