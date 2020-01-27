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Гапонов: «Набираюсь опыта у Жиго и Джикии»

сегодня, 11:09

Защитник «Спартака» Илья Гапонов рассказал, чему он он хочет научиться у других футболистов обороны «красно-белых»: Георгия Джикии и Самуэля Жиго:

Наблюдаю за старшими товарищами, набираюсь опыта. У Жиго позаимствовал бы игру головой, у Джикии – подбор. Пытаюсь прогрессировать, чтобы с ними конкурировать. Прислушиваюсь к советам. Чувствую: по сравнению с прошлыми сборами прибавилось уверенности. Раньше, бывало, робел в такой компании. Теперь прошло.

Ранее Гапонов поделился мнением о главном тренере «Спартака» Доменико Тедеско

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makkie
makkie ответил LOpp
сегодня в 11:48
ну как? после подводки глаза не щиплет?
Коня видно издалека)
Don trambon
Don trambon ответил LOpp
сегодня в 11:44
ну как? после подводки глаза не щиплет?
Так я и не гапонов и тем более не спартач что бы таким заниматься)
LOpp
LOpp ответил Don trambon
сегодня в 11:43
От Джикии научился называть легенду спама - Баду шоколадкой, а от Жиги глаза подводить. гыгыгы
    Don trambon
    Don trambon
    сегодня в 11:31
    От Джикии научился называть легенду спама - Баду шоколадкой, а от Жиги глаза подводить. гыгыгы
    LOpp
    LOpp
    сегодня в 11:17
    давай Илюха, прибавляй. центральные защитники на вес золота.
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 11:17
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