Гапонов: «Набираюсь опыта у Жиго и Джикии»

Защитник «Спартака» Илья Гапонов рассказал, чему он он хочет научиться у других футболистов обороны «красно-белых»: Георгия Джикии и Самуэля Жиго:
Наблюдаю за старшими товарищами, набираюсь опыта. У Жиго позаимствовал бы игру головой, у Джикии – подбор. Пытаюсь прогрессировать, чтобы с ними конкурировать. Прислушиваюсь к советам. Чувствую: по сравнению с прошлыми сборами прибавилось уверенности. Раньше, бывало, робел в такой компании. Теперь прошло.
Ранее Гапонов поделился мнением о главном тренере «Спартака» Доменико Тедеско.
после подводки глаза не щиплет?
после подводки глаза не щиплет?