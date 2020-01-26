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Малком: «Моя цель - войти в историю „Зенита“»

сегодня, 22:33

Полузащитник «Зенита» Малком рассказал о желании попасть в историю петербургского клуба.

Мне очень комфортно в команде, ведь мы провели вместе довольно много времени. Пока не получается разговаривать со всеми из-за языкового барьера, но несмотря на это, взаимопонимание у меня со всеми ребятами на очень высоком уровне. Надеюсь, что в первом официальном матче с «Локомотивом» вы увидите меня на поле. Прямо сейчас моя цель — восстановиться на 100%, стать важным игроком для команды и войти в историю «Зенита».

Напомним, что недавно Малком забил гол Александру Кокорину на тренировке «Зенита».

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Все комментарии
Гавроша
Гавроша
сегодня в 23:41
Будем надеяться.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 23:21
Гол Кокорину забил...

Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 23:13
что что, а в историю Зенита ты уже вошел ))
За адекватность
За адекватность
сегодня в 23:04
Потенциально игрок сильный (как всегда на мой взгляд) От нового Халка Питер не откажется. Цена покупки соизмерима. Тот оправдал затраты ( с учетом продажи с лихвой). Тут пока пустота.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 23:04
время покажет может и медальку чемпиона получит в больничке...
mortid
mortid
сегодня в 22:58
Уже вошёл, как самый хитрый сарацин который когда либо так разводил болотных на бабосы :D
Charismatic
Charismatic ответил Ваня лучший
сегодня в 22:56
В историю дважды редко кто входит. Один раз уже вошел. Облегчил бюджет на 40 млн евро. Теперь ждет оплаты больничного за год за 6 млн евро. Что еще надо для вхождения в историю?
В зинке могут войти в историю только тратой денег. Ну и работой с судьями. Футболистов там нет.
SHMEL
SHMEL
сегодня в 22:51
Уже вошел,как самая бестолковая трата огромных денег...
makkie
makkie
сегодня в 22:50
Уже вошёл, вернее вляпался... на 40 млн)
Гордецкий
Гордецкий
сегодня в 22:46
Удачи Малкому!
Ваня лучший
Ваня лучший
сегодня в 22:44
В историю дважды редко кто входит. Один раз уже вошел. Облегчил бюджет на 40 млн евро. Теперь ждет оплаты больничного за год за 6 млн евро. Что еще надо для вхождения в историю?
112910415
112910415
сегодня в 22:43
в историю уже вошёл, безусловно !
о чем теперь мечтать ?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 22:43
Зенит-это сплошная разделительная история, которую постоянно переезжают холопы-миллионеры.
dimagas2
dimagas2 ответил Stanislav Stanislavovich
сегодня в 22:40
+ чернинький
Это уже расизм Яя Туре выехал на вызов)))
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 22:38
Пока это только высокие слова. Надо своей игрой добиться уважения партнёров и любви болельщиков, а потом уже в историю
Stanislav Stanislavovich
Stanislav Stanislavovich ответил Footbolista
сегодня в 22:37
Цель похоже достигнута)...трансфер 40 лямов и полгода в больничке это уже история...отдыхай дальше...
+ чернинький
Footbolista
Footbolista
сегодня в 22:34
Цель похоже достигнута)...трансфер 40 лямов и полгода в больничке это уже история...отдыхай дальше...
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