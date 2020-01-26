Малком: «Моя цель - войти в историю „Зенита“»

Полузащитник «Зенита» Малком рассказал о желании попасть в историю петербургского клуба.

Мне очень комфортно в команде, ведь мы провели вместе довольно много времени. Пока не получается разговаривать со всеми из-за языкового барьера, но несмотря на это, взаимопонимание у меня со всеми ребятами на очень высоком уровне. Надеюсь, что в первом официальном матче с «Локомотивом» вы увидите меня на поле. Прямо сейчас моя цель — восстановиться на 100%, стать важным игроком для команды и войти в историю «Зенита».