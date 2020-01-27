Гильерме: «Результаты матчей на сборах не важны, главное - чемпионат»

Голкипер «Локомотива» Гильерме поделился мнением о контрольной встрече с «Чонбуком» и первом зимнем сборе:

Эмоций много. Это не просто первый матч года – я не играл почти два месяца, очень скучал по футболу. Результат не главное, главное – вернуться на поле и получить удовольствие. Мы проведем на сборах еще много времени. Нужно многое исправить и вернуть игровые кондиции на наш уровень.

Первые сборы после отпуска самые тяжелые. Нужно все начинать снова. Энергии много, но тело должно привыкнуть к работе. Я долго не тренировался из-за воспаления ахилла. Мы решили не давать нагрузку сразу, а потихоньку возвращаться на поле. Сейчас чувствую себя хорошо.

Сборы нужны, чтобы подготовиться к сезону. Результат матчей здесь не важен. Важен результат в чемпионате. В контрольных матчах мы смотрим, как команда ведет себя на поле. Сегодня у нас были эмоции и желание победить. Во время первого сбора мы тренировались дважды в день, накопилась усталость. К возобновлению чемпионата мы будем на должном уровне.