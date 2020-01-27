Гендиректор «Газпром Арены»: «Перед Евро понадобятся миллионы рублей»

Генеральный директор «Газпром Арены» Владимир Литвинов рассказал о финансовых затратах для подготовки стадиона к Евро-2020:
Между стадионом, организаторами (УЕФА), РФС и городом заключено соглашение об использовании стадиона, по которому «Газпром Арена» получит определенную сумму от УЕФА. Так же, как и другие стадионы, на которых пройдет событие. Будут оплачены услуги операционной деятельности, коммунальные расходы, охраны объекта и временный персонал.
Часть мероприятий, направленных на выполнение требований УЕФА, стадион выполняет в рамках собственной инвестиционной программы. Существенную часть предстоит выполнить, и она будет покрыта за счет средств стадиона и организаторов. Если говорить о прямых уже понесенных расходах «Газпром Арены» в части подготовки инфраструктуры стадиона к матчам Евро, то это уже потребовало несколько миллионов рублей.
Сумма существенно увеличится после выполнения ряда мероприятий в весенний период. Они касаются проведения определенных видов работ по подготовке объекта и прилегающей территории, и они будут касаться ряда адаптационных мероприятий по внутренней инфраструктуре объекта. Например, из существенных, в части технологий для маломобильных категорий населения, вопросов безопасности, в том числе информационной, вопросов энергоснабжения, прокладки кабельных линий для бродкастинга, пешеходного моста.
Есть еще мероприятия, которые реализуются на стадионе со сроками обеспечения готовности до Евро, и эти объекты будут использоваться в течение его проведения, но при этом это собственная инвестиционная деятельность клуба и стадиона, в том числе открытие новых ресторанов или реконструкция спортивной зоны. Ближе к матчам чемпионата Европы мы потратим несколько десятков миллионов рублей. Сумму сказать сейчас затрудняюсь, потому что на некоторые вещи смета еще не готова.
Ранее Литвинов заявил, что «Газпром Арена» практически готова к Евро.
Акт приемки чихает и ржёт от стыда. Контроль, ещё раз контроль.
Акт приемки чихает и ржёт от стыда. Контроль, ещё раз контроль.
В Хабаровске вроде толковый губер.
В Хабаровске вроде толковый губер.
Там было кемеровское "дерево", но принцип освоения правильно озвучен.
Там было кемеровское "дерево", но принцип освоения правильно озвучен.
Обслуживать, организовывать устраивать, реконструировать, ремонтировать и ублажать будут исключительно свои! Выстроенный режим по-другому не умеет, да и цели иной у него нет.
Обслуживать, организовывать устраивать, реконструировать, ремонтировать и ублажать будут исключительно свои! Выстроенный режим по-другому не умеет, да и цели иной у него нет.
Как говорил Ургант:«Сначала небольшой спил, потом несколько распилов, потом ещё небольшой спил, затем большой распил, а потом её рубят уже топором».
Как говорил Ургант:«Сначала небольшой спил, потом несколько распилов, потом ещё небольшой спил, затем большой распил, а потом её рубят уже топором».
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все это можно было описать в двух словах: - разгон бакланов.
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все это можно было описать в двух словах: - разгон бакланов.