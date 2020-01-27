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Гендиректор «Газпром Арены»: «Перед Евро понадобятся миллионы рублей»

сегодня, 10:48

Генеральный директор «Газпром Арены» Владимир Литвинов рассказал о финансовых затратах для подготовки стадиона к Евро-2020:

Между стадионом, организаторами (УЕФА), РФС и городом заключено соглашение об использовании стадиона, по которому «Газпром Арена» получит определенную сумму от УЕФА. Так же, как и другие стадионы, на которых пройдет событие. Будут оплачены услуги операционной деятельности, коммунальные расходы, охраны объекта и временный персонал.

Часть мероприятий, направленных на выполнение требований УЕФА, стадион выполняет в рамках собственной инвестиционной программы. Существенную часть предстоит выполнить, и она будет покрыта за счет средств стадиона и организаторов. Если говорить о прямых уже понесенных расходах «Газпром Арены» в части подготовки инфраструктуры стадиона к матчам Евро, то это уже потребовало несколько миллионов рублей.

Сумма существенно увеличится после выполнения ряда мероприятий в весенний период. Они касаются проведения определенных видов работ по подготовке объекта и прилегающей территории, и они будут касаться ряда адаптационных мероприятий по внутренней инфраструктуре объекта. Например, из существенных, в части технологий для маломобильных категорий населения, вопросов безопасности, в том числе информационной, вопросов энергоснабжения, прокладки кабельных линий для бродкастинга, пешеходного моста.

Есть еще мероприятия, которые реализуются на стадионе со сроками обеспечения готовности до Евро, и эти объекты будут использоваться в течение его проведения, но при этом это собственная инвестиционная деятельность клуба и стадиона, в том числе открытие новых ресторанов или реконструкция спортивной зоны. Ближе к матчам чемпионата Европы мы потратим несколько десятков миллионов рублей. Сумму сказать сейчас затрудняюсь, потому что на некоторые вещи смета еще не готова.

Ранее Литвинов заявил, что «Газпром Арена» практически готова к Евро.

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Все комментарии
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле ответил Сергеевич вернулся1
сегодня в 11:56
Ща гастеры наглые пошли, легче на вахту ребят с регионов подтянуть.
Шмулик Замуздецкий - Кац
Шмулик Замуздецкий - Кац
сегодня в 11:56
    112910415
    112910415
    сегодня в 11:54
    выдать им прямо сейчас пару миллиардов ... всё равно же вытянут, шансов на спасение нет
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    сегодня в 11:45
    Позовут гастеров, утрирую, по смете работы 50 рупи нарисуют, гастерам заплатят 10 рупи. В карман 40 рупи. Мечты сбываются).
    Акт приемки чихает и ржёт от стыда. Контроль, ещё раз контроль.
    Виссарионович
    Виссарионович ответил galem72
    сегодня в 11:40
    А да, точно. Кемеровская)
    В Хабаровске вроде толковый губер.
    Zeychba
    Zeychba
    сегодня в 11:39
    Нужно больше золота!
    Красная машина
    Красная машина
    сегодня в 11:38
    Выход прост: перенести Евро на Открытие-Арену! Стадик недорогой, неприхотливый, со своими обязанностями справляется прекрасно. И дзюба о себе услышит много всякого)
    cska1948
    cska1948
    сегодня в 11:37
    Сказал бы проще, что подготовка стадиона к Евро, это не паханная целина для распила бабла.
    galem72
    galem72 ответил Виссарионович
    сегодня в 11:35
    ДУмаю здесь комплексный подход с использованием нанотехнологий, по типу кемеровской елки за 18 млн. Как говорил Ургант:«Сначала небольшой спил, потом несколько распилов, потом ещё небольшой спил, затем большой распил, а потом её рубят уже топором».
    "...по типу хабаровской елки за 18 млн..."

    Там было кемеровское "дерево", но принцип освоения правильно озвучен.
    galem72
    galem72
    сегодня в 11:32
    Все подобного рода в России спортивные мероприятия, тем более международного уровня, служат лишь для одного — легализация бюджетных средств. Просто так же их оттуда не вытащишь...
    Обслуживать, организовывать устраивать, реконструировать, ремонтировать и ублажать будут исключительно свои! Выстроенный режим по-другому не умеет, да и цели иной у него нет.
    Zenit_84
    Zenit_84
    сегодня в 11:24
    Кто бы сомневался...
    Виссарионович
    Виссарионович
    сегодня в 11:23
    ДУмаю здесь комплексный подход с использованием нанотехнологий, по типу кемеровской елки за 18 млн.
    Как говорил Ургант:«Сначала небольшой спил, потом несколько распилов, потом ещё небольшой спил, затем большой распил, а потом её рубят уже топором».
    СПАРТАК1984
    СПАРТАК1984
    сегодня в 11:21
    что,опять...???😌😌😌
    ArtemBzdn
    ArtemBzdn
    сегодня в 11:20
    Идут сейчас новости цепочкой: Стадион готов.........Стадион готов принять Евро........ Все хорошо, мы готовы........и в конце "Нужны Миллионы и желательно несколько сотен, а то не по силам нам провести".
    spartach n1
    spartach n1
    сегодня в 11:18
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 11:18
    Снова грабят народ.
    LOpp
    LOpp
    сегодня в 11:06
    Они касаются проведения определенных видов работ по подготовке объекта и прилегающей территории, и они будут касаться ряда адаптационных мероприятий по внутренней инфраструктуре объекта.
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    все это можно было описать в двух словах: - разгон бакланов.
    Caniggia
    Caniggia
    сегодня в 11:05
    Начинается старая песня о главном! Не удивлюсь, если эти миллионы рублей элегантно превратятся в миллиарды.
    ДСА
    ДСА
    сегодня в 11:02
    Как обычно дорого.
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    сегодня в 11:01
    Вроде всё правильно и достоверно говорит, но есть смутные сомнения в искренности и есть предположение что причастные к этому снова попилят бюджет и неплохо на подготовке заработают
    ОРЛОВЕЦ
    ОРЛОВЕЦ
    сегодня в 10:50
    Господи...новейший стадион...только что Чм принимал...и опять надо что-то делать ..
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