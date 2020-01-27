Гендиректор «Газпром Арены»: «Наш стадион к Евро практически готов»

Генеральный директор «Газпром Арены» Владимир Литвинов прокомментировал готовность стадиона к Евро-2020:

В процентах не буду оценивать готовность. Требования к стадиону формируются организаторами вплоть до самого мероприятия. По совокупности основных требований и факторов наш стадион, по сравнению с другими, практически готов.