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Гендиректор «Газпром Арены»: «Наш стадион к Евро практически готов»

сегодня, 10:37

Генеральный директор «Газпром Арены» Владимир Литвинов прокомментировал готовность стадиона к Евро-2020:

В процентах не буду оценивать готовность. Требования к стадиону формируются организаторами вплоть до самого мероприятия. По совокупности основных требований и факторов наш стадион, по сравнению с другими, практически готов.

У организаторов существует классификация рисков - от красного до зеленого. В «красной-оранжевой» зоне у нас никаких вопросов нет, почти все в «зеленой». Поэтому и на данный момент стадион можно считать готовым к проведению Евро-2020 с точки зрения требований УЕФА; есть открытые вопросы, например, по обеспечению безопасности до и в период мероприятия, логистике, по адаптации стадиона для маломобильных категорий зрителей, по энергобезопасности, над которыми мы сейчас активно работаем со всеми заинтересованными сторонами. По оценкам УЕФА, готовность «Газпром Арены» находится на высоком уровне.

Напомним, что в прошлом году «Газпром Арена» попала в список самых лучших стадионов мира. 

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cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 11:19
Слово практически обойдётся россискому народу сотни миллионов долларов.
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