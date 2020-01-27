Гендиректор «Газпром Арены»: «Подготовка перед Евро и финалом ЛЧ схожа»

Генеральный директор «Газпром Арены» Владимир Литвинов поделился мнением о схожести подготовки перед Евро-2020 и финалом ЛЧ 2020/2021:

Прежде всего Евро - это несколько матчей, финал - событие одного дня. Есть различия и в плане организации работы медиа, и требованиям к инфраструктуре, в том числе вместимости стадиона, требованиям по размещению спонсорских зон. Но есть и много сходств. В общем и целом требования к подготовке стадиона к чемпионату мира и к матчам Евро-2020, и к финалу Лиги Чемпионов во многом схожи, поэтому выбор и пал на Санкт-Петербург, потому что наш стадион был подготовлен и проверен на Кубке конфедераций и чемпионате мира - он располагает высоким уровнем готовности со всех точек зрения, начиная от временной инфраструктуры и заканчивая проектной, которая пригодна для проведения разного рода крупных соревнований.

Плюс, конечно, высокий уровень операционной готовности, в частности команда стадиона, которая понимает, что это за событие, какие требования у организаторов, федеральных структур, силовиков и находится с ними на одной волне. В такой ситуации все процессы происходят быстрее. Различия есть, но не существенные. Есть определенные тонкости.

Порядок и принципы определяются организатором, с учетом требований законодательства РФ и силовых структур так же, как было перед чемпионатом мира. Основная часть концепции обеспечения безопасности мероприятия совпадает с принципом ЧМ : и по доступу транспорта, по доступу всех категорий зрителей, участников соревнований и официальных лиц. В целом порядок доступа на стадион будет схож с порядком, действовавшим на чемпионате мира - 2018, включая перечень запрещенных предметов, контрольные и досмотровые мероприятия, система идентификации болельщиков.

Главное отличие - в билетной системе, которая отличается от системы чемпионата мира. В основном будет действовать система электронных билетов. Это то же самое, что и на финале Лиги Европы и в финальной стадии Лиги наций. Система для России новая, но на двух крупных турнирах доказала свою работоспособность. Стадионная система контроля доступа к этой системе адаптирована и приучаема. У нас в этом отношении проблем не ожидается.