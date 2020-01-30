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Конте: «Мы не хотели так рано задействовать Эриксена, но были вынуждены»

сегодня, 07:41
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)2 : 1Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)ФиорентинаМатч завершен

Главный тренер «Интера» Антонио Конте после победы над «Фиорентиной» (2:1) в четвертьфинальном матче Кубка Италии прокомментировал дебют новичка своей команды Кристиана Эриксена. Датчанин вышел на поле на 66-й минуте, заменив Алексиса Санчеса.

Мы не собирались так скоро задействовать Эриксена, поскольку он только вчера провёл с нами первую тренировку. Однако Весино и Барелла были единственными доступными полузащитниками.

У Эриксена есть характер, и он повысил уровень нашего состава. Но я надеюсь, что вскоре в строй вернётся больше игроков, потому что мы очень ограничены в полузащите.

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Все комментарии
Bjuik
Bjuik
сегодня в 08:16
Удачи Эриксену.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 08:06
Дебют удачный.
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