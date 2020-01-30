Конте: «Мы не хотели так рано задействовать Эриксена, но были вынуждены»

Главный тренер «Интера» после победы над «Фиорентиной» (2:1) в четвертьфинальном матче Кубка Италии прокомментировал дебют новичка своей команды . Датчанин вышел на поле на 66-й минуте, заменив Алексиса Санчеса.

Мы не собирались так скоро задействовать Эриксена, поскольку он только вчера провёл с нами первую тренировку. Однако Весино и Барелла были единственными доступными полузащитниками.

У Эриксена есть характер, и он повысил уровень нашего состава. Но я надеюсь, что вскоре в строй вернётся больше игроков, потому что мы очень ограничены в полузащите.