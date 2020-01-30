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Гвардиола подверг критике фанатов «Сити» и МЮ

сегодня, 06:46
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Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после ответного матча 1/2 финала Кубка Лиги с «Манчестер Юнайтед» (0:1) осудил фанатов обеих команд. Во время матча болельщики «горожан» жестикулировали фанатам гостей, показывая им падающий самолёт (намёк на авиакатастрофу 8 февраля 1958 года, в которой погибли игроки и работники «Манчестер Юнайтед»).

Днём ранее поклонники МЮ совершили нападение на дом исполнительного директора «красных дьяволов» Эда Вудворда.

Мне не по душе, не по душе то, что случилось с Эдом Вудвордом и его домом. Вы видите состав «Манчестер Юнайтед», он хорош, правда, действительно хорош. И это неподходящий способ выражения недовольства.

Что касается ваших слов [о жестах фанатов «Сити»], я не знал этого. Если такое происходит, то это нехорошо. Совсем нехорошо.

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