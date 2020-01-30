Сетьен о матче с «Леганесом»: «Контролировать игру – наша главная задача»

Главный тренер «Барселоны» поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Кубка Испании против «Леганеса».

Контролировать игру – наша главная задача. Мы хотим постараться избежать того, чтобы нас поймали на контратаке. Большую часть игры будем брать инициативу на себя.

Как и во всех матчах, нам не будет легко, потому что «Леганесу» особо нечего терять. Они будут спокойными, тогда как для нас это очень важная игра. Мы хотим пройти этот этап и продолжить своё выступление в турнире.