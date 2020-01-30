Сетьен о матче с «Леганесом»: «Контролировать игру – наша главная задача»

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Кубка Испании против «Леганеса».
Контролировать игру – наша главная задача. Мы хотим постараться избежать того, чтобы нас поймали на контратаке. Большую часть игры будем брать инициативу на себя.
Как и во всех матчах, нам не будет легко, потому что «Леганесу» особо нечего терять. Они будут спокойными, тогда как для нас это очень важная игра. Мы хотим пройти этот этап и продолжить своё выступление в турнире.
В 1/16 финала «Леганес» обыграл «Эбро» (1:0), а «Барселона» одержала волевую победу над «Ибицей» (2:1).
плохие времена у Барсы !
плохие времена у Барсы !