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Сетьен о матче с «Леганесом»: «Контролировать игру – наша главная задача»

сегодня, 06:07
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона-:-Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганес21:00 Не начался

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Кубка Испании против «Леганеса».

Контролировать игру – наша главная задача. Мы хотим постараться избежать того, чтобы нас поймали на контратаке. Большую часть игры будем брать инициативу на себя.

Как и во всех матчах, нам не будет легко, потому что «Леганесу» особо нечего терять. Они будут спокойными, тогда как для нас это очень важная игра. Мы хотим пройти этот этап и продолжить своё выступление в турнире.

В 1/16 финала «Леганес» обыграл «Эбро» (1:0), а «Барселона» одержала волевую победу над «Ибицей» (2:1).

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:59
контроль как цель ?
плохие времена у Барсы !
Mangur
Mangur
сегодня в 06:20
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