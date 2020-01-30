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Сетьен: «Я доволен имеющимся составом. Мы готовы к борьбе на всех фронтах»

сегодня, 07:20

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен прокомментировал трансферные слухи, говорящие о том, что каталонский клуб ищет нападающего.

Я доволен теми игроками, что у меня есть. Но мы не можем отрицать, что приход нового футболиста был бы интересен. Я завишу от тех, кто есть в команде, и кто бы ни присоединился к нам, мы с радостью примем его. Если этого не произойдёт, я буду довольствоваться тем, что имею.

Я вырос на ферме и привык работать с тем, что у меня есть. Если к нам придёт «девятка», мы будем ему рады. Но эта команда готова к борьбе на всех фронтах.

Ранее появилась информация о том, что «Барселона» прекратила борьбу за форварда «Валенсии» Родриго и переключилась на игрока «Аякса» Душана Тадича.

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Все комментарии
Cremen
Cremen
сегодня в 07:59
Удачи Барселоне!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 07:39
Барса будет бороться до конца и успех возможен.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 07:33
Ну а что ему говорить...
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