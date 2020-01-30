Сетьен: «Я доволен имеющимся составом. Мы готовы к борьбе на всех фронтах»

Главный тренер «Барселоны» прокомментировал трансферные слухи, говорящие о том, что каталонский клуб ищет нападающего.

Я доволен теми игроками, что у меня есть. Но мы не можем отрицать, что приход нового футболиста был бы интересен. Я завишу от тех, кто есть в команде, и кто бы ни присоединился к нам, мы с радостью примем его. Если этого не произойдёт, я буду довольствоваться тем, что имею.

Я вырос на ферме и привык работать с тем, что у меня есть. Если к нам придёт «девятка», мы будем ему рады. Но эта команда готова к борьбе на всех фронтах.