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«Спартак» поздравил Баженова с днём рождения

сегодня, 15:47

«Спартак» поздравил нападающего Никиту Баженова с днём рождения. Сегодня экс-форварду московского клуба исполняется 35 лет.

«136 матчей, 23 гола. Бесценные воспоминания. Никите Баженову − 35! Поздравляем!» — говорится в сообщении клуба. 

В данный момент Баженов выступает за ФК «Долгопрудный»

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38 ответил makkie
сегодня в 16:38
Лучший форвард России, таких еще лет 100 не будет! Кто еще Челси на Энфилде забивал? А Никитушка забивал!)
Вроде он Челси на «Стэмфорд Бридж» забивал (1:4) и обещал детям своим рассказывать!
А на « Энфилде» совсем другая история была (0:7), но его там уже не было, но рассказывать будет.
ГОРНОЛЫЖНИК ВАСЯ
ГОРНОЛЫЖНИК ВАСЯ
сегодня в 16:20
С ДР!
Армейская душа
Армейская душа
сегодня в 16:17
1:5 - с днём рождения, Никита!
makkie
makkie
сегодня в 16:08
Лучший форвард России, таких еще лет 100 не будет!
Кто еще Челси на Энфилде забивал? А Никитушка забивал!)
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