«Спартак» поздравил Баженова с днём рождения

«Спартак» поздравил нападающего Никиту Баженова с днём рождения. Сегодня экс-форварду московского клуба исполняется 35 лет.
«136 матчей, 23 гола. Бесценные воспоминания. Никите Баженову − 35! Поздравляем!» — говорится в сообщении клуба.
В данный момент Баженов выступает за ФК «Долгопрудный».
А на « Энфилде» совсем другая история была (0:7), но его там уже не было, но рассказывать будет.
А на « Энфилде» совсем другая история была (0:7), но его там уже не было, но рассказывать будет.
Кто еще Челси на Энфилде забивал? А Никитушка забивал!)
Кто еще Челси на Энфилде забивал? А Никитушка забивал!)