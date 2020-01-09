90 лет со дня рождения Игоря Нетто. Слава Легенде!

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«Соккер.ру» - о великом капитане «Спартака» в день, когда ему могло бы исполниться 90 лет.

Амплуа. Нетто — центральный полузащитник широкого спектра действия, сейчас его, наверное, назвали бы «бокс ту бокс». Игорь Александрович и мячи отбирал, и атаки начинал передачами разной сложности, ведь поле видел классно, играя с высоко поднятой головой, и мяч вперед тащил, ведь на технику никогда не жаловался. А вот поставленным ударом не обладал, хотя и забил 40 мячей в 400 матчах за «Спартак».

«Бараны». По свидетельствам очевидцев и участников, любимое обращение Нетто к товарищам по команде и окружению. Каждый мог оказаться «бараном», если не соответствовал ожиданиям Игоря Александровича. В редких случаях - «баранчиком». Но это нужно было заслужить.

Великий. Безусловно, Игорь Нетто — один из величайших футболистов в истории «Спартака» и всего отечественного футбола. Достаточно напомнить, что Нетто носил капитанскую повязку в 52 матчах сборной СССР и первым поднял над головой трофеи на Олимпиаде-1956 и Евро-1960.

«Гусь». Такое прозвище Нетто получил от товарищей по сумме внешних наблюдений: бегал, высоко поднимая ноги, задирал голову кверху, вытягивая длинную шею, а к концу матчей от бесконечных подсказок партнерам голос садился, и Нетто начинал «шипеть», как гусь. О прозвище, конечно, знал, тем более оно ушло в массы, но обижался, если кто-то зарывался и называл его так «в глаза».

«Динамо». Легенда «Спартака» Нетто воспитывался далеко не в красно-белых цветах, напротив, в детстве и подростковом возрасте он страстно болел за московское «Динамо», а его кумирами были Дементьев, Карцев и Бесков. Но по причудливому стечению обстоятельств стать юным динамовцем не удалось, гордый Игорь развернулся и пошел на стадион «Юных пионеров», чтобы связать свою судьбу со «Спартаком».

Евро-1960. На триумфальном чемпионате Европы капитан Нетто был системообразующим игроком сборной СССР , более того, в некотором смысле он наступил на горло собственной игре, взяв на себя роль опекуна самых опасных игроков в составе противников. В финале Нетто следил за югославским капитаном Костичем и уже на 6-й минуте спас команду от неминуемого гола, совершив спасение на линии ворот.

Италия. «Моя фамилия вовсе не редкая, более того, она международная. Я встречал однофамильцев в Португалии и других странах. Мои родители — эстонцы, а один из предков был родом из Италии. Оттуда и происходит моя фамилия», - разоткровенничался однажды Нетто. Якобы прапрадед Игоря Александровича приехал в Эстонию из Италии еще в XVIII веке. По профессии он был садоводом и приехал в Эстляндию, чтобы вести хозяйство богатого немецкого помещика, там пустил корни, женился и продолжил свой род, одна из ветвей которого полтора века спустя достигла Москвы, где появился на свет один из самых известных и успешных советских футболистов по фамилии Нетто.

Книга. Если хотите больше узнать о звезде отечественного футбола, то почитайте его книгу под незамысловатым названием «Это футбол». Возможно, она покажется современному читателю слишком «прилизанной» цензурой, но пытливому уму это не помешает извлечь полезную информацию.

Луи Армстронг, а также Дюк Эллингтон и Элла Фицджеральд — любимые музыкальные исполнители Игоря Нетто, который, как вы уже догадались, обожал джаз.

Ольга Яковлева. Почти 30 лет Нетто прожил в браке с известной актрисой Ольгой Яковлевой, судя по рассказам друзей и родственников, союз этот пережил разные времена, но это уже тема для обсуждения на сайтах с другой тематикой.

Память. Последние годы жизни Игоря Нетто были омрачены болезнью Альцгеймера, память постоянно подводила великого футболиста, иногда он даже забывал дорогу домой. К тому моменту его брак распался, и Игорь Александрович жил со своим старшим братом Львом.

«Спартак». Всю футбольную карьеру Игорь Александрович посвятил одному клубу — московскому «Спартаку», за который выступал с 1949-го по 1966-й.

Титулы. В составе «Спартака» Игорь Нетто выиграл пять чемпионатов Советского Союза и трижды завоевывал Кубок СССР . В составе сборной он стал Олимпийским чемпионом в 1956-м и стал победителем первого розыгрыша чемпионата Европы в 1960-м.

Игорь Нетто – это мастерство, преданность и честь. Сегодня его день. Вспоминаем главные достижения легенды 🥇🏆 pic.twitter.com/7GC549zStf — Сборная России (@TeamRussia) January 9, 2020

УЕФА . Официальный аккаунт Европейского футбольного союза в этот день опубликовал кадры финальной игры Евро-1960 между сборными Югославии и СССР , по итогам которой Игорь Нетто стал первым капитаном в истории, поднявшим над головой Кубок чемпионов Европы.

«Фейр-плей». Во время матча чемпионата мира 1962 года СССР — Уругвай при счете 1:1 Игорь Нетто совершил поступок в духе «честной игры». После удара Численко мяч попал в сетку с внешней стороны и через дырку залетел в ворота. Итальянский судья, несмотря на протесты уругвайцев, собирался засчитать гол, но капитан сборной СССР допросил бьющего и объяснил арбитру, что гола не было. «Я почувствовал облегчение, когда эта ситуация разрешилась. Мы играем в честный футбол», - писал в своей книге Нетто. В том матче сборная СССР вырвала победу на 89-й минуте…

Хоккей. Помимо футбола, Игорь Нетто играл в хоккей. На его счету 22 официальных матча за хоккейный «Спартак», в которых он отметился 29 результативными действиями. Кроме того, Игорь Александрович был начальником чемпионской команды образца сезона 1968/69.

Цитата. Из книги Игоря Нетто:

«Футбол требует от человека, вышедшего на поле, сердца атлета, головы математика и фантазера, мастерства артиста».

Чехословакия. Страна, которая очень нравилась Игорю Нетто. Говорил, люди там душевные. А вот про пиво ничего не говорил, потому что во время футбольной карьеры не употреблял даже легкие алкогольные напитки.

Шахматы. Одно из увлечений вне футбола, причем поиски спарринг-партнера иногда становились проблемой, ведь играл Нетто на уровне мастера спорта.

Эстония. Прибалтийская страна гордится своим единственным Олимпийским чемпионом в футболе. Нетто никогда не жил в Эстонии, по паспорту был русским, но его родители — эстонцы (девичья фамилия матери — Тамм). Игорь Александрович не говорил по-эстонски, в отличие от родителей и старшего брата Льва, зато позволял себе ругаться на этом языке во время матчей: эмоции уходили, а окружающие не оскорблялись.