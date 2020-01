С юбилеем, Тони! Кроос от «А» до «Я»

«Соккер.ру» поздравляет полузащитника «Реала» с 30-м днем рождения в алфавитной форме.

Амплуа. «На поле я официант, хотя за ужином прислуживать не люблю», - так характеризует свое амплуа сам Тони Кроос. Он действительно очень своевременно и мастерски подносит партнерам мячи с помощью великолепных передач.

Бадминтон. В детстве Кроос иногда брал в руки ракетку и волан, ведь его мама Биргит — чемпионка ГДР по бадминтону, пыталась привить детям любовь к этому виду спорта. Без особого успеха.

Высокая оценка. Недавно о Тони Кроосе высказался Хосеп Гвардиола. Стоит послушать Пепа:

«Кроос - очень умный и спокойный футболист. Часто мы обвиняем спокойных игроков, когда дела идут не так, как хотелось бы. Однако они являются самыми храбрыми футболистами. Когда дела не ладятся, то игроки, кричащие громче всех, уходят в тень. Тони является их противоположностью. Он самый храбрый игрок в нужное время".

ГДР . Тони родился на востоке, в социалистической части Германии в счастливое для всех немцев время — всего через месяц после падения Берлинской стены. В составе сборной Германии, выигравшей ЧМ -2018, Кроос был единственным, кто родился в ГДР .

Джессика. Супруга Тони. Любопытно, что избегающая публичности чета сыграла тайную свадьбу. У пары трое детей.

Евро. Тони Кроос дважды в составе сборной Германии принимал участие в чемпионатах Европы и дважды становился бронзовым призером. На Евро-2020 надеется преодолеть эту планку.

Зе Роберто. Помните знаменитого полузащитника, который играл в футбол до 43 лет? Бразилец „помог“ Кроосу дебютировать в профессиональном футболе: в 2007 году 17-летний Тони дебютировал в Бундеслиге, заменив Зе Роберто, который тогда выступал за „Баварию“, будучи почти вдвое старше Крооса.

„Инстаграм“. Почти 23 миллиона подписчиков у Тони в популярной социальной сети.

„Королевский клуб“. „Реал“, за который Кроос выступает с 2014 года, не забыл поздравить своего полузащитника с 30-м днем рождения.

Лидер. Тони Кроос говорит, что ему не нравится быть лидером, при этом немец подчеркивает, что не боится брать на себя ответственность, потому что в силу позиции постоянно вовлечен в игру.

Мировой чемпион. Тони Кроос — чемпион мира 2014 года. Он сыграл от звонка до звонка все матчи турнира в Бразилии, забил 2 гола в ворота хозяев в памятном полуфинальном матче (7:1) и сделал три результативные передачи. На уровне клубов Тони — пятикратный чемпион мира, и это рекорд.

Обувь. Вы никогда не увидите на Тони новую модель бутс какого-нибудь кислотного цвета. С 2010 год Кроос играет исключительно в бутсах Adidas Adipure. Они белые с тремя черными полосками. Adidas неоднократно пытался переобуть Тони во что-нибудь более современное, но он непреклонен: „Мне нужны простые кожаные бутсы без лишних элементов“.

Роланд. Отец оказал огромное влияние на выбор своими сыновьями жизненного пути и помог сделать первые шаги. Роланд Кроос — профессиональный футбольный тренер, он работает в системе „Ганзы“, где начинал свой путь Тони.

Статистика. К 30-му дню рождения Кроос провел в профессиональной карьере 617 матчей и забил 72 гола.

Удар. Тони известен как маэстро паса, но его изумительные по точности удары тоже завораживают.

Феликс. Младший брат Тони не стал выдающимся футболистом, но поиграл за „Ганзу“ и „Вердер“, а сейчас выступает за клуб Бундеслиги „Унион“.

„Хетафе“. В свой 30-й день рождения Тони Кроос играл в футбол: вышел в стартовом составе на матч против „Хетафе“ и прекрасно исполнил стандарты, которые принесли „Реалу“ голы.

Четырёхкратный. Больше побед в Лиге чемпионов, чем у Тони Крооса, только у Криштиану Роналду, который поднимал „ушастого“ над головой пять раз. Немецкий полузащитник в представительной группе четырехкратных победителей (Месси, Хави, Иньеста, Рамос, Зеедорф, Пике). Первый свой Кубок чемпионов он выиграл с „Баварией“, а еще три — с „Реалом“.

Шедевр. ЧМ -2018 получился для Германии неудачным, но победа над Швецией в Сочи с голом-шедевром Тони Крооса на последних секундах осталась в памяти. Марокканские детишки даже повторили знаменитый гол мастера в своих декорациях.

🇩🇪 Happy birthday to one of the classiest footballers, Toni Kroos. Throwback when Germany were drawing 1-1 against Sweden in the 95th minute at the World Cup and Kroos decided to end the game in style.



So satisfying to watch. 👌🎯 pic.twitter.com/CcntbF4c67