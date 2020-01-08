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Твиттер сборной России поздравил Евсеева с днем рождения

сегодня, 18:12

Твиттер сборной России поздравил главного тренера «Уфы» Вадима Евсеева с днем рождения. Ему сегодня исполнилось 44 года.

Также аккаунт национальной команды выложил видео гола Евсеева, который вывел сборную на Евро-2004. Напомним, что после матча с «Уэльсом» Евсеев крикнул в телекамеру нецензурные слова.

Ранее твиттер сборной России подготовил новогодний мультфильм.

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mihaluch
mihaluch
сегодня в 19:01
Тренерская карьера у Евсеева вроде заладилась, не каждый клуб в РПЛ побеждает "Зенит".
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 18:37
Мужик!!!
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