Твиттер сборной России поздравил Евсеева с днем рождения

сегодня, 18:12

Твиттер сборной России поздравил главного тренера «Уфы» с днем рождения. Ему сегодня исполнилось 44 года.

Также аккаунт национальной команды выложил видео гола Евсеева, который вывел сборную на Евро-2004. Напомним, что после матча с «Уэльсом» Евсеев крикнул в телекамеру нецензурные слова.

Вадим Евсеев научил нас читать по губам и радоваться победам в самые трудные времена. А сегодня у него день рождения. Поздравляем 👏#СборнаяРоссии pic.twitter.com/oeba3yoVn2 — Сборная России (@TeamRussia) January 8, 2020

Ранее твиттер сборной России подготовил новогодний мультфильм.