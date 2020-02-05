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Газзаев: «РПЛ необходимо повышать стоимость телевизионных прав»

сегодня, 20:25

Председатель комитета Госдумы по делам национальностей и бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев заявил, что РПЛ должна повышать стоимость телевизионных прав:

Мы должны соблюдать закон, основные правила устава Международной федерации футбола (ФИФА), Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), избирательного кодекса, регламента Российского футбольного союза, и поэтому все возмутились, потому что в первый раз выборы были проведены вне закона, и правильно сделали, что назначили перевыборы, чтобы все было легитимно и прозрачно. А если бы этого не сделали, то местные федерации тоже начали бы пренебрегать регламентом, ведь стоит создать один инцидент, и тут же начнется цепная реакция. Сложно сказать, почему в итоге не было альтернативы. Сейчас на законных основаниях Прядкина переизберут снова, и я хочу пожелать ему успехов в дальнейшей работе, ведь очень много вопросов необходимо решать, пересматривать.

РПЛ должна больше работать над повышением качества футбола, чтобы наши клубы в еврокубках не вылетали на ранней стадии, поэтому необходимо создавать все условия, чтобы клубы лучше играли, достигали больших результатов, надо предъявлять им соответствующие требования. Последние лет 8-10 наши команды не показывают никаких высоких результатов на международной арене, поскольку не являются конкурентоспособными.

Нужно повышать стоимость телевизионных прав. К сожалению, у нас каждый год клубы объявляют о банкротстве, и это касается команд из высшего дивизиона. Если увеличится стоимость телевизионных прав, то более благополучно будут существовать клубы. Это один из главных вопросов, который лига должна решить, это просто смешно, какие деньги сегодня лига получает от телевидения.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 21:26
Понабрался в правительстве, только и знает как что-то повысить
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 21:19
Сливки собирать будут "блатные" клубы. Перефирии, как всегда достанется 0,01тэнге). Играли наши клубы достойно на евроарене. Не надо балаболить депутату. Голодный и нищий Ростов доказывал это. В то время блатота, которая всегда на вершине, при своих ресурсах, продолжает показывать безвольную и бездарную игру.
Все это походит на лозунги, когда меняли систему календаря. Так же говорили. Вот перейдем и порвём..
Не ломайте только пополам хребет. А то ломают, потом репу чешут.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 20:57
С нашей экономикой трудно что либо провернуть.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 20:57
Пёсик,ты же уже "профессиональный международник"!
youtomee
youtomee ответил волгодон 2
сегодня в 20:55
интересны реальные цифры,наши и зарубежные чтобы что-то сопоставить
они в свободном доступе, топ 5 чемпионатов: там что-то вроде от 700 млн долларов (или евро) во франции до 2- 2.5 лярдов в АПЛ
РПЛ кстати тоже вроде около 2 млрд в год зарабатывает, но есть один нюанс, это в рублях))
mensk
mensk
сегодня в 20:45
Это первая "идея" председателя комитета национальностей.
cska1948
cska1948
сегодня в 20:42
Оказывается, качество футбола в нашей стране в большой зависимости от нас, болельщиков. Чем больше мы будем платить за право смотреть РПЛ, тем выше будет уровень отечественного футбола! Во Газзаев загнул!
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 20:38
интересны реальные цифры,наши и зарубежные
чтобы что-то сопоставить
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 20:34
Половина клубов РПЛ - дно.
Кому нужно покупать права на днищенский футбол?
Разве что создать специальный госканал и заставлять его делать это.
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