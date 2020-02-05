Газзаев: «РПЛ необходимо повышать стоимость телевизионных прав»

Председатель комитета Госдумы по делам национальностей и бывший главный тренер ЦСКА заявил, что РПЛ должна повышать стоимость телевизионных прав:

Мы должны соблюдать закон, основные правила устава Международной федерации футбола ( ФИФА ), Союз европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ), избирательного кодекса, регламента Российского футбольного союза, и поэтому все возмутились, потому что в первый раз выборы были проведены вне закона, и правильно сделали, что назначили перевыборы, чтобы все было легитимно и прозрачно. А если бы этого не сделали, то местные федерации тоже начали бы пренебрегать регламентом, ведь стоит создать один инцидент, и тут же начнется цепная реакция. Сложно сказать, почему в итоге не было альтернативы. Сейчас на законных основаниях Прядкина переизберут снова, и я хочу пожелать ему успехов в дальнейшей работе, ведь очень много вопросов необходимо решать, пересматривать.

РПЛ должна больше работать над повышением качества футбола, чтобы наши клубы в еврокубках не вылетали на ранней стадии, поэтому необходимо создавать все условия, чтобы клубы лучше играли, достигали больших результатов, надо предъявлять им соответствующие требования. Последние лет 8-10 наши команды не показывают никаких высоких результатов на международной арене, поскольку не являются конкурентоспособными.

Нужно повышать стоимость телевизионных прав. К сожалению, у нас каждый год клубы объявляют о банкротстве, и это касается команд из высшего дивизиона. Если увеличится стоимость телевизионных прав, то более благополучно будут существовать клубы. Это один из главных вопросов, который лига должна решить, это просто смешно, какие деньги сегодня лига получает от телевидения.