ГлавнаяНовости

Радимов: «Не собираюсь давать советы Кокорину»

сегодня, 17:40

Наставник «Зенита-2» Владислав Радимов похвалил форварда команды Александра Кокорина.

Ему, конечно, первые дни было тяжеловато, поскольку он пропустил несколько тренировочных дней, но сейчас он втянулся и трудится наравне со всеми. Как тренер могу признаться, что я очень доволен, что пацаны могут поучиться у такого высококлассного футболиста. Не отказываюсь от своих слов - Кокорин может стать лучшим бомбардиров весенней стадии чемпионата России. В любой команде.

Мы поговорили. С первого дня я сказал так: "Саша, я не буду задавать тебе вопросы, ты взрослый парень, столько прошёл за последнее время, что сам разберешься. Советовать? Нет, нет - решение принимать только ему самому. Что касается работы, то к нему нет ни малейших вопросов. Его очень хорошо восприняли пацаны, он здорово работает на тренировках. Ну а мастерство Кокорина и обсуждать нечего.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Хеведес: «Братья Миранчуки могут заиграть в любой лиге»
Сегодня, 17:26 Комментарии5
Мостовой: «Не считаю, что чемпионат Латвии - это истинный уровень Кононова»
Сегодня, 17:14 Комментарии3
В Госдуме отреагировали на слухи об отстранении России от участия в ЧМ-2022
Сегодня, 16:42 Комментарии23
Тихонов: «Черчесов у меня ассоциируется с короной»
Сегодня, 10:16 Комментарии55
Тихонов: «Был удивлен увольнением Карреры. Хотел, чтобы он работал дальше»
Сегодня, 09:13 Комментарии21
Натхо: «В Европе Слуцкий добился не очень хороших результатов»
Сегодня, 02:37 Комментарии17
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Project Pandora
Project Pandora
сегодня в 18:07
У меня знакомый с Родимовым водку пьянствовал периодически. Говорит, что у того от алкоголя голову сносит так, что хоть уходи и прячься. Очень неуравновешенный товарищ. Впрочем, он и на поле особой сдержанностью не отличался.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:54
Слишком дофига у него советчиков. А сам думать он, походу, не умеет...
Лазуревый_Мужчина
Лазуревый_Мужчина
сегодня в 17:52
Влад и Саша - самые адекватные мущины нашего футбола. И не случайно они работают в Зените. Кто не с нами, тот под нами!
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 17:45
И не надо,сам грешен! Ничего хорошего не посоветуешь.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100