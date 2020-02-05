Радимов: «Не собираюсь давать советы Кокорину»

Наставник «Зенита-2» похвалил форварда команды .

Ему, конечно, первые дни было тяжеловато, поскольку он пропустил несколько тренировочных дней, но сейчас он втянулся и трудится наравне со всеми. Как тренер могу признаться, что я очень доволен, что пацаны могут поучиться у такого высококлассного футболиста. Не отказываюсь от своих слов - Кокорин может стать лучшим бомбардиров весенней стадии чемпионата России. В любой команде.

Мы поговорили. С первого дня я сказал так: "Саша, я не буду задавать тебе вопросы, ты взрослый парень, столько прошёл за последнее время, что сам разберешься. Советовать? Нет, нет - решение принимать только ему самому. Что касается работы, то к нему нет ни малейших вопросов. Его очень хорошо восприняли пацаны, он здорово работает на тренировках. Ну а мастерство Кокорина и обсуждать нечего.