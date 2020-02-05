«Тамбов» на «Арене-Химки» может сыграть с «Сочи»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал, где может пройти матч 29-го тура РПЛ с «Сочи»:
Мы пока еще не думали всерьез об этом. На всякий случай у нас есть резервный стадион в Химках, поэтому если в Нижнем Новгороде нереально будет сыграть, то мы проведем встречу на «Арене-Химки». Но окончательного решения пока нет, еще не понятно, кто в какой день точно сыграет.
Ранее стало известно, что «Тамбов» проведет остаток сезона на стадионе «Нижний Новгород». Однако встреча «Тамбова» с «Сочи» пересекается с игрой одноименного местного клуба в ФНЛ.