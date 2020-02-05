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«Тамбов» на «Арене-Химки» может сыграть с «Сочи»

сегодня, 20:49
ТамбовЛоготип футбольный клуб Тамбов-:-Логотип футбольный клуб СочиСочи09.05.2020 Не начался

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал, где может пройти матч 29-го тура РПЛ с «Сочи»:

Мы пока еще не думали всерьез об этом. На всякий случай у нас есть резервный стадион в Химках, поэтому если в Нижнем Новгороде нереально будет сыграть, то мы проведем встречу на «Арене-Химки». Но окончательного решения пока нет, еще не понятно, кто в какой день точно сыграет.

Ранее стало известно, что «Тамбов» проведет остаток сезона на стадионе «Нижний Новгород». Однако встреча «Тамбова» с «Сочи» пересекается с игрой одноименного местного клуба в ФНЛ.

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