«Тамбов» на «Арене-Химки» может сыграть с «Сочи»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал, где может пройти матч 29-го тура РПЛ с «Сочи»:

Мы пока еще не думали всерьез об этом. На всякий случай у нас есть резервный стадион в Химках, поэтому если в Нижнем Новгороде нереально будет сыграть, то мы проведем встречу на «Арене-Химки». Но окончательного решения пока нет, еще не понятно, кто в какой день точно сыграет.