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сегодня, 12:56

«Манчестер Сити» почтил память жертв мюнхенской авиакатастрофы 1958 года, в которой погибли 8 игроков «Манчестер Юнайтед», 2 тренера «красных дьяволов», 1 сотрудник клуба, 10 других пассажиров и 2 члена экипажа.

Отдаём дань уважения 62-й годовщине мюнхенской авиакатастрофы.

🔵 #ACityUnited 🔴



Paying our respects on the 62nd anniversary of the Munich air disaster. pic.twitter.com/AYAjEl5HYD — Manchester City (@ManCity) February 6, 2020