«Манчестер Сити» почтил память жертв мюнхенской авиакатастрофы 1958 года, в которой погибли 8 игроков «Манчестер Юнайтед», 2 тренера «красных дьяволов», 1 сотрудник клуба, 10 других пассажиров и 2 члена экипажа.
Отдаём дань уважения 62-й годовщине мюнхенской авиакатастрофы.
🔵 #ACityUnited 🔴— Manchester City (@ManCity) February 6, 2020
Paying our respects on the 62nd anniversary of the Munich air disaster. pic.twitter.com/AYAjEl5HYD
Трагедия произошла, когда «Юнайтед» летел в Манчестер из Белграда после матча Кубка европейских чемпионов. Самолёт приземлился в Мюнхене для дозаправки, после чего разбился, совершая третью попытку взлёта. Из 44 человек выжил 21 (9 игроков МЮ, главный тренер Мэтт Басби, 7 других пассажиров, 4 члена экипажа).