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«Манчестер Сити» почтил память жертв мюнхенской авиакатастрофы

сегодня, 12:56

«Манчестер Сити» почтил память жертв мюнхенской авиакатастрофы 1958 года, в которой погибли 8 игроков «Манчестер Юнайтед», 2 тренера «красных дьяволов», 1 сотрудник клуба, 10 других пассажиров и 2 члена экипажа.

Отдаём дань уважения 62-й годовщине мюнхенской авиакатастрофы.

 

Трагедия произошла, когда «Юнайтед» летел в Манчестер из Белграда после матча Кубка европейских чемпионов. Самолёт приземлился в Мюнхене для дозаправки, после чего разбился, совершая третью попытку взлёта. Из 44 человек выжил 21 (9 игроков МЮ, главный тренер Мэтт Басби, 7 других пассажиров, 4 члена экипажа).

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cska plus
cska plus
сегодня в 13:30
Молодцы, что не забывают и чтут память.
Inside91
Inside91
сегодня в 13:27
Респект соседям за такое.
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