Пирло и Бонека введут в Зал славы итальянского футбола

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сегодня, 12:06

Бывший полузащитник сборной Италии, «Интера», «Ювентуса» и «Милана» , а также экс-хавбек Збигнев Бонек, игравший за «Ювентус», «Рому» и национальную команду Польши будут введены в Зал славы итальянского футбола.

Также Зал славы пополнит бывший главный тренер «Ромы» и «Фиорентины» Карло Маццоне. Официальная церемония состоится 4 мая.

В послужном списке Пирло значится победа на чемпионате мира-2006, два триумфа в Лиге чемпионов, и шесть побед в чемпионате Италии.

Бонек в составе «Ювентуса» побеждал в Серии А, брал Кубок чемпионов и Кубок кубков.

Недавно Пирло назвал единственного футболиста, который на него похож стилем игры.