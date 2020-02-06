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Пирло и Бонека введут в Зал славы итальянского футбола

сегодня, 12:06

Бывший полузащитник сборной Италии, «Интера», «Ювентуса» и «Милана» Андреа Пирло, а также экс-хавбек Збигнев Бонек, игравший за «Ювентус», «Рому» и национальную команду Польши будут введены в Зал славы итальянского футбола.

Также Зал славы пополнит бывший главный тренер «Ромы» и «Фиорентины» Карло Маццоне. Официальная церемония состоится 4 мая.

В послужном списке Пирло значится победа на чемпионате мира-2006, два триумфа в Лиге чемпионов, и шесть побед в чемпионате Италии.

Бонек в составе «Ювентуса» побеждал в Серии А, брал Кубок чемпионов и Кубок кубков.

Недавно Пирло назвал единственного футболиста, который на него похож стилем игры.

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ArtemonD
ArtemonD
сегодня в 12:23
Заслужили.
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