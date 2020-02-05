Месси недоволен ситуацией в «Барселоне». Он был против увольнения Вальверде

По информации СМИ, нападающий «Барселоны» Лионель Месси недоволен текущей ситуацией в каталонском клубе.
Сообщается, что аргентинец устал, что он несет ответственность за все происходящее в стане «сине-гранатовых». 32-летний игрок недоволен, что его называют игроком, который считается «священной коровой».
Месси особенно был взбешен тем фактом, что спортивный директор «Барселоны» Эрик Абидаль в интервью сделал то же самое.
Отмечается, что только аргентинец и форвард Луис Суарес были единственными футболистами «сине-гранатовых», кто были против увольнения бывшего главного тренера каталонцев Эрнесто Вальверде.
Месси заслужил короновирус и Суарес тоже.Думаю Суарес поддакивал Месси.
Месси заслужил короновирус и Суарес тоже.Думаю Суарес поддакивал Месси.
Ложку не сосёт больше видимо, повзрослел гы гы
Ложку не сосёт больше видимо, повзрослел гы гы