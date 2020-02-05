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Месси недоволен ситуацией в «Барселоне». Он был против увольнения Вальверде

сегодня, 17:36

По информации СМИ, нападающий «Барселоны» Лионель Месси недоволен текущей ситуацией в каталонском клубе.

Сообщается, что аргентинец устал, что он несет ответственность за все происходящее в стане «сине-гранатовых». 32-летний игрок недоволен, что его называют игроком, который считается «священной коровой».

Месси особенно был взбешен тем фактом, что спортивный директор «Барселоны» Эрик Абидаль в интервью сделал то же самое.

Отмечается, что только аргентинец и форвард Луис Суарес были единственными футболистами «сине-гранатовых», кто были против увольнения бывшего главного тренера каталонцев Эрнесто Вальверде.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 18:19
Двое против всех, демократия победила.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 18:18
Получается,топили Барсу Вальверде,Месси и Суарес.Бартомеу держал физрука из за Месси,поэтому Месси надо продать Китаю в город Юхань и приобрести Неймара.
Месси заслужил короновирус и Суарес тоже.Думаю Суарес поддакивал Месси.
Project Pandora
Project Pandora ответил Стеллс
сегодня в 18:11
Он ещё ни разу нигде по-крупному не выруливал.
Project Pandora
Project Pandora
сегодня в 18:10
Двое "за", остальные "против". Разве произошло что-то нелогичное?
Sunny.
Sunny.
сегодня в 18:10
ответственный человек значит
abramjan
abramjan
сегодня в 18:05
на самом деле это отличные новости перед возобновлением игр ЛЧ...)))
Ливерпульская семерка.
Ливерпульская семерка.
сегодня в 18:03
Глушаков тоже был недоволен, вон с ним что за это сделали.
abramjan
abramjan ответил League1
сегодня в 18:03
Снова мы видим отвратительное поведение меськи.
собрался уходить и делает вид что его все обижают в барселоне)))
abramjan
abramjan
сегодня в 18:00
ты кто такооооой????...против он был!...саматропинщик ...если бы не связи барселоны и разрешение кушать допинг официально был бы ты сейчас в леганесе...ахахааа)
Стеллс
Стеллс
сегодня в 17:58
У""любителей"Месси рушится картина мира.Месси управляет всем в Барселоне,а Вальверде уволили,правда их это не остановит.Вообще-то весь сыр бор разгорается из-за недостатка физической составляющей в команде и смене поколений,о чём Абидаль и намекнул.Месси принял на свой счёт.Молодёжь и новички против Вальверде,а ветераны за. Вальверде: «Я не придаю большого значения физической подготовке» ,отдыхайте друзья,а Месси вырулит.
Виссарионович
Виссарионович ответил Шишанутый
сегодня в 17:57
Мне кажется некоторые фанаты Роналды, готовы даже дать ему при первой встрече)
An Jo
An Jo
сегодня в 17:56
Ахаха. Гнома обидели и перестали спрашивать его мнение. Но ничо, в Юве его примут)
Belgie2020
Belgie2020
сегодня в 17:52
Ложкоед начал много болтать последнее время..
Ложку не сосёт больше видимо, повзрослел гы гы
Алексей Миллер
Алексей Миллер
сегодня в 17:51
Пусть позовет обратно лысого физрука на радость юзеру да да да
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 17:50
У Месськи критические дни. Абидаль забыл купить ему Тампакс вот и бесится!!
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 17:50
Цирк "Месси-дю-Солей".
League1
League1
сегодня в 17:41
Снова мы видим отвратительное поведение меськи.
Gelious
Gelious
сегодня в 17:41
Взбесился, что его называют священной коровой, которая всем заправляет. И пошел разносить президента со спортдиром.
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