Месси недоволен ситуацией в «Барселоне». Он был против увольнения Вальверде

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сегодня, 17:36

По информации СМИ , нападающий «Барселоны» недоволен текущей ситуацией в каталонском клубе.

Сообщается, что аргентинец устал, что он несет ответственность за все происходящее в стане «сине-гранатовых». 32-летний игрок недоволен, что его называют игроком, который считается «священной коровой».

Месси особенно был взбешен тем фактом, что спортивный директор «Барселоны» в интервью сделал то же самое.

Отмечается, что только аргентинец и форвард были единственными футболистами «сине-гранатовых», кто были против увольнения бывшего главного тренера каталонцев .