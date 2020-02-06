Роналду подарили на день рождения «Гелендваген»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду получил в подарок от друзей на свое 35-летие автомобиль Mercedes G-Class.
Джорджина Мартинес, жена Роналду, в Instagram опубликовала видео, на котором запечатлено, как вручали подарок.
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду получил в подарок от друзей на свое 35-летие автомобиль Mercedes G-Class.
Джорджина Мартинес, жена Роналду, в Instagram опубликовала видео, на котором запечатлено, как вручали подарок.
Разве опять начали троллинг в отношении футбольных персон включать, правила поменялись?
Вроде ни один футбольный клуб или про пользователей сайта в моём комментарии не упоминалось!
Разве опять начали троллинг в отношении футбольных персон включать, правила поменялись?
Вроде ни один футбольный клуб или про пользователей сайта в моём комментарии не упоминалось!