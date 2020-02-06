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Роналду подарили на день рождения «Гелендваген»

сегодня, 08:08

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду получил в подарок от друзей на свое 35-летие автомобиль Mercedes G-Class. 

Джорджина Мартинес, жена Роналду, в Instagram опубликовала видео, на котором запечатлено, как вручали подарок. 

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Все комментарии
Groove000
Groove000 ответил Да ладно вам
сегодня в 09:24
Говорят, что ещё ему подарили часы с кукушкой, где вместо кукушки из окошка выскакивает петух и кукарекает.
Блин, у меня были в детстве часы с будильником) Один раз прямо на уроке в школе прокукарекали))
Да ладно вам
Да ладно вам
сегодня в 09:18
Говорят, что ещё ему подарили часы с кукушкой, где вместо кукушки из окошка выскакивает петух и кукарекает.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 09:15
В отношении кого у меня троллинг?
Разве опять начали троллинг в отношении футбольных персон включать, правила поменялись?
Вроде ни один футбольный клуб или про пользователей сайта в моём комментарии не упоминалось!
Да ладно вам
Да ладно вам
сегодня в 09:14
Насос...кхм...с днём рождения, в общем.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил neomessi
сегодня в 09:12
Заведи богатых кавказских друзей
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 09:11
Ноль фантазии
Groove000
Groove000
сегодня в 09:11
Ну, по сравнению с его кроссовером Rolls Royce это так... Велосипед)
OLESOCC
OLESOCC
сегодня в 09:09
Друзья Роналду, у меня д. р. 2 августа. Адрес скину в личку!. Жду Майбах.
Gurben
Gurben
сегодня в 09:01
Почему они его так не любят.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 08:52
Ну и на фига ему эта копеечная безделушка?
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
сегодня в 08:51
Фамилия бабы не Мартинес, а Родригес
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 08:49
Все друзья из "покерного клуба", ни одного нормального мужика!
Footbolista
Footbolista
сегодня в 08:33
Будет на чем за хлебом ездить...
neomessi
neomessi
сегодня в 08:14
Круто, а мне даже "Москвич" не дарят))
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