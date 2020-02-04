Ла Лига угодила в скандал, перепутав Фати с Семеду

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вчера, 22:45

Официальный аккаунт Ла Лиги в твиттере опубликовал запись, в которой перепутал полузащитника «Барселоны» с защитником каталонцев .

Пресс-служба испанского первенства опубликовала пост о том, что Фати стал самым молодым автором дубля в истории чемпионата Испании, забив на 30-й и 31-й минутах матча против «Леванте» (2:1).

«Даже Ансу Фати не верит, что он сотворил историю», - подписали фото (на котором был Семеду, а не Фати) в твиттере Ла Лиги.

Подписчики сразу же отреагировали на ошибку, после чего пресс-служба удалила пост.

«Я чую расизм», «Удалите аккаунт и никогда не возвращайтесь», - написали пользователи.