«Ювентус» поздравил Роналду с 35-летием

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сегодня, 12:44

«Ювентус» поздравил с днем рождения форварда команды . Сегодня португалец отмечает 35-летие. Сообщение с поздравлением опубликовано в Twitter-аккаунте «Юве».

Просто единственный в своем роде, просто Криштиану. С Днем рождения, CR7!