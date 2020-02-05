ГлавнаяНовости

«Ювентус» поздравил Роналду с 35-летием

сегодня, 12:44

«Ювентус» поздравил с днем рождения форварда команды Криштиану Роналду. Сегодня португалец отмечает 35-летие. Сообщение с поздравлением опубликовано в Twitter-аккаунте «Юве».

Просто единственный в своем роде, просто Криштиану. С Днем рождения, CR7!

Отметим, что также сегодня празднует день рождения форвард ПСЖ Неймар. Ему исполняется 28 лет. В связи с этим официальный сайт ФИФА взял интервью у Неймара, в котором тот ответил на многие вопросы. В частности, он высказался о капитане «Барселоны» Лионеле Месси.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Кьеллини возобновил тренировки, восстановившись от разрыва «крестов» колена
Сегодня, 00:06 ФотоКомментарии3
Ла Лига угодила в скандал, перепутав Фати с Семеду
Вчера, 22:45 ФотоКомментарии12
Минус Дембеле. Новый удар по «Барсе»
Вчера, 21:52Александр Чистяков в блоге Футбол - это больКомментарии5
МЮ усилит охрану вице-президента клуба Эда Вудворда из-за угроз нападения
Вчера, 21:44 Комментарии1
Повелители ничьих и ненавистники компромиссов
Вчера, 19:55Александр Чистяков в блоге Цифровое измерениеКомментарии1
«Шрюсбери» потеряет около 500 тысяч фунтов из-за принципиальности Клоппа
Вчера, 18:42 Комментарии31
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 13:42
У Роналду сердце не выдержит,так как он рвет свое сердце,рвет родную свою пятую точку в 35 лет от перенапряжения,чтобы догнать Месси по ЗМ
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
сегодня в 13:37
35 лет,а в какой великолепной форме находится, Месси в таком возрасте в лучшем случае будет на лавке сидеть в Ньюэллс Олд Бойзе.
Don trambon
Don trambon ответил h8you
сегодня в 13:26
этот .. уже и жалобу нажал)
=) Только и остаётся это делать(
Энцо Феррари
Энцо Феррари
сегодня в 13:17
Тем временем, мой основной аккаунт был по милости форумных стукачей засунут в премодерацию. интерская охранка добилась своего.

ПОЗОР!!!!
Энцо Феррари
Энцо Феррари ответил h8you
сегодня в 13:16
Он про МС меньше пишет, чем в пользу интерского кабинета. Ахаха=)))
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович ответил h8you
сегодня в 13:14
хаха да за мс он
Тогда не чему и удивляться. Аха-ха)
sihafazatron
sihafazatron ответил Иоанн Рюрикович
сегодня в 13:12
Прикольно что ты следишь за петушиными днюхами. Аха-ха) За Голубец из Манчестера болеешь?
Я не слежу за ними, а просто читать умею)))
Что именно тебя задело? То что я гея назвал петухом?))
h8you
h8you ответил Иоанн Рюрикович
сегодня в 13:11
Прикольно что ты следишь за петушиными днюхами. Аха-ха) За Голубец из Манчестера болеешь?
хаха да за мс он
h8you
h8you ответил Don trambon
сегодня в 13:11
Как и Юве выше короновирус-проЭкта)аха-х
этот .. уже и жалобу нажал)
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович ответил sihafazatron
сегодня в 13:10
Сегодня и у неймара др? Ахаха прям какой-то петушиный день получается))
Прикольно что ты следишь за петушиными днюхами. Аха-ха)
За Голубец из Манчестера болеешь?
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 13:07
Сегодня и у неймара др? Ахаха прям какой-то петушиный день получается))
Don trambon
Don trambon ответил Massimo Moratti INTER
сегодня в 13:05
А пока Иммобиле и Квальярелла без проблем идут выше хвалёного туринского бомбардира. Ахаха.)
    Massimo Moratti INTER
    Massimo Moratti INTER ответил Don trambon
    сегодня в 13:00
    А пока Иммобиле и Квальярелла без проблем идут выше хвалёного туринского бомбардира. Ахаха.)
    Massimo Moratti INTER
    Massimo Moratti INTER
    сегодня в 12:57
    До 2018 года вряд ли Роналду слышал о существовании ювентуса. Аха-ха.)
    Don trambon
    Don trambon
    сегодня в 12:57
    Поздравления. Машина. Ещё года 3 поунижает своими рекордами *доброжелателей*.
    Вот и разница, носатый только болтает и *собирается* показать кто в Италии номер 1(после этого сезона опять уползёт в США или куда то туда) и мужик кто молча колотит голы)
    Bom Bom
    Bom Bom
    сегодня в 12:57
    CR7 после весьма посредственного осеннего выступления набрал темп. Его подход к работе и постоянное стремление к победам впечатляли и продолжают впечатлять. Хочется верить, что весной он заиграет еще ярче, а команда в целом начнет представлять из себя что-то вразумительное, механизм, все детали которого действуют с четким пониманием своих задач.
    sihafazatron
    sihafazatron
    сегодня в 12:54
    Подарят ему 35 пеналей в этом сезоне)
    Тень Аналитика
    Тень Аналитика
    сегодня в 12:52
    Респект Рону, и в 35 лет он продолжит отправлять в космос Апсни и компанию)
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100