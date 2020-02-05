«Ювентус» поздравил Роналду с 35-летием

«Ювентус» поздравил с днем рождения форварда команды Криштиану Роналду. Сегодня португалец отмечает 35-летие. Сообщение с поздравлением опубликовано в Twitter-аккаунте «Юве».
Просто единственный в своем роде, просто Криштиану. С Днем рождения, CR7!
Simply one of a kind, simply, @Cristiano 🔥— JuventusFC (@juventusfcen) February 4, 2020
Happy birthday, CR7! 🎂⚪️⚫️https://t.co/TmbtNc1CZn pic.twitter.com/EFSRZwJcG4
Отметим, что также сегодня празднует день рождения форвард ПСЖ Неймар. Ему исполняется 28 лет. В связи с этим официальный сайт ФИФА взял интервью у Неймара, в котором тот ответил на многие вопросы. В частности, он высказался о капитане «Барселоны» Лионеле Месси.
ПОЗОР!!!!
ПОЗОР!!!!
Что именно тебя задело? То что я гея назвал петухом?))
Что именно тебя задело? То что я гея назвал петухом?))
За Голубец из Манчестера болеешь?
За Голубец из Манчестера болеешь?
Вот и разница, носатый только болтает и *собирается* показать кто в Италии номер 1(после этого сезона опять уползёт в США или куда то туда) и мужик кто молча колотит голы)
Вот и разница, носатый только болтает и *собирается* показать кто в Италии номер 1(после этого сезона опять уползёт в США или куда то туда) и мужик кто молча колотит голы)