Хеведес рассказал о единственной проблеме, с которой он столкнулся в России

Защитник «Локомотива» рассказал о единственной проблеме, с которой он сталкивается, выступая в России.

Было предложение от «Кельна». Почему не вернулся в Германию? Получилось так, как получилось. Это уже прошлое, и я не хочу больше об этом говорить. Могу только заверить, что сейчас я полностью сконцентрирован на «Локомотиве». Еще раз повторю, что нам необходимо хорошо стартовать, набирать очки, поэтому я полностью сконцентрирован на этом. Нам надо подняться в таблице. Прошлое я уже оставил за бортом. Нам сейчас необходимо занять наивысшее место в таблице, а дальше будем смотреть.

Комфортно ли мне в России? Если отвечать на этот вопрос со спортивной точки зрения — меня все устраивает. Мне нравится «Локомотив» как бренд, как семья; как я здесь развиваюсь, какая у команды структура. С этим вообще проблем нет. «Локо» — амбициозная команда. Команда, которая всегда нацелена на высокие места в РПЛ , которая пробует себя на международной арене.

Единственная проблема, которая у меня возникает в России — моя семья. Она не может постоянно находится в России, ей приходится уезжать. И мне как семейному человеку некомфортно в бытовом плане. Но в спортивном отношении здесь все прекрасно.