Кокорин: «Пока я ни с кем переговоры не веду»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин сообщил, что на сегодняшний день не ведет переговоров с другими клубами.
Никакой конкретики, никаких переговоров с «Балтикой» не было. Пока я ни с кем переговоры не веду.
На вопрос о том, проведет ли он оставшуюся часть сезона-2019/20 в «Зените-2», нападающий ответил: «Не знаю, тяжело ответить на этот вопрос».
Ранее появлялась информация, что главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий связывался с Кокориным по поводу возможного перехода в казанский клуб.
- Почему агент Кокорина постоянно ничего не знает? Кто это? Не знаю такого, следующий вопрос!
- Почему агент Кокорина постоянно ничего не знает? Кто это? Не знаю такого, следующий вопрос!
Наш клуб Сашку не бросил в трудной ситуации, не то что Краснодар)
Догарцевались)
Теперь Мамаев играет в команде, а Сашка рубит двадцатку на лавке.
Наш клуб Сашку не бросил в трудной ситуации, не то что Краснодар)
Догарцевались)
Теперь Мамаев играет в команде, а Сашка рубит двадцатку на лавке.
Надо: "Можно изучить Ваш контракт?" Саня: " Да я его сам еще дочитываю"
Надо: "Можно изучить Ваш контракт?" Саня: " Да я его сам еще дочитываю"