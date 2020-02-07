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Кокорин: «Пока я ни с кем переговоры не веду»

сегодня, 11:38

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин сообщил, что на сегодняшний день не ведет переговоров с другими клубами.

Никакой конкретики, никаких переговоров с «Балтикой» не было. Пока я ни с кем переговоры не веду.

На вопрос о том, проведет ли он оставшуюся часть сезона-2019/20 в «Зените-2», нападающий ответил: «Не знаю, тяжело ответить на этот вопрос».

Ранее появлялась информация, что главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий связывался с Кокориным по поводу возможного перехода в казанский клуб.

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Все комментарии
Hypnoz
Hypnoz
сегодня в 13:02
Кому, Коко нужен ?! С таким-то криминальным багажом !
Caniggia
Caniggia
сегодня в 13:01
Ждёт жирных предложений из Москвы или Питера.
Мишка Бигдан
Мишка Бигдан
сегодня в 12:56
Ждет нового контракта с Зенитом
Faustello
Faustello ответил Виссарионович
сегодня в 12:51
Кокорин бы со своим агентом хоть поговорил, а то через пол часа выйдет новость что он ничего не знает.
Отчим Кокорина:
- Почему агент Кокорина постоянно ничего не знает? Кто это? Не знаю такого, следующий вопрос!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:50
Темнит он че то...
oFANATo
oFANATo
сегодня в 12:45
На всю жизнь Кокоша запомнит подлость миллера
112910415
112910415
сегодня в 12:25
с Радимовым разве что
Виссарионович
Виссарионович
сегодня в 12:15
Кстати не слышно, он себе подработку не нашел? Могу взять его еще на 20 в месяц) разнорабочим.
Виссарионович
Виссарионович
сегодня в 12:14
Помню бомжачьи гордые разговоры)
Наш клуб Сашку не бросил в трудной ситуации, не то что Краснодар)
Догарцевались)
Теперь Мамаев играет в команде, а Сашка рубит двадцатку на лавке.
drug01
drug01
сегодня в 12:07
Только зенит!
ArtemBzdn
ArtemBzdn
сегодня в 11:59
Журналисты возле Кокорина живут что ли, каждый день по вопросику донимают?
Надо: "Можно изучить Ваш контракт?" Саня: " Да я его сам еще дочитываю"
Don trambon
Don trambon
сегодня в 11:56
Задрал этот коко уже, зенитовский прикормышь. Вот Мамай красава. Без разговоров, долгого нытья перешёл в Ростов и чилит.
cska plus
cska plus
сегодня в 11:51
Наверное не разрешает миллер.
220 ВОЛЬТОВЫЙ
220 ВОЛЬТОВЫЙ
сегодня в 11:43
Потому что ты не нужен ни кому кроме филиалов сочи оренбурга уфы зенита2
Виссарионович
Виссарионович
сегодня в 11:41
Кокорин бы со своим агентом хоть поговорил, а то через пол часа выйдет новость что он ничего не знает.
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