Кокорин: «Пока я ни с кем переговоры не веду»

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сегодня, 11:38

Нападающий «Зенита» сообщил, что на сегодняшний день не ведет переговоров с другими клубами.

Никакой конкретики, никаких переговоров с «Балтикой» не было. Пока я ни с кем переговоры не веду.

На вопрос о том, проведет ли он оставшуюся часть сезона-2019/20 в «Зените-2», нападающий ответил: «Не знаю, тяжело ответить на этот вопрос».

Ранее появлялась информация, что главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий связывался с Кокориным по поводу возможного перехода в казанский клуб.