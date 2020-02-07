Ветеран ЦСКА Пономарёв призвал провести свой турнир вместо чемпионата мира

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сегодня, 14:18

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв порассуждал на тему того, что сборная России в случае выхода в финальную часть чемпионата мира–2022 сыграет в нейтральном статусе — без национального гимна и флага.

Мы сопли распускаем. Нельзя такие вещи допускать! Они сели на шею! Вообще не участвовать в соревнованиях, ни в каких, нигде! Пускай ковыряются. Проводить свои соревнования. Вот и всё. Они обнаглели, сволочи!