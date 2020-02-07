ГлавнаяНовости

Ветеран ЦСКА Пономарёв призвал провести свой турнир вместо чемпионата мира

сегодня, 14:18

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв порассуждал на тему того, что сборная России в случае выхода в финальную часть чемпионата мира–2022 сыграет в нейтральном статусе — без национального гимна и флага.

Мы сопли распускаем. Нельзя такие вещи допускать! Они сели на шею! Вообще не участвовать в соревнованиях, ни в каких, нигде! Пускай ковыряются. Проводить свои соревнования. Вот и всё. Они обнаглели, сволочи!

Недавно Канал beIN SPORTS сообщил об отстранении России от участия в ЧМ-2022. ФИФА эту информацию не подтвердила.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Уткин: «„Зенит“ на фоне Кокоринавируса придал бы турниру в Катаре успеха»
Сегодня, 14:35 Комментарии1
Обляков: «Знаю, что Березуцкие прилично прессинговали Кучаева и Чалова»
Сегодня, 13:26 Комментарии9
Кокорин: «Пока я ни с кем переговоры не веду»
Сегодня, 11:38 Комментарии22
Экс-игрок академии «Краснодара» обвинил Галицкого в предвзятости
Сегодня, 10:37 Комментарии18
Марадишвили: «Мне хочется закрепиться в главной команде ЦСКА»
Сегодня, 09:39 Комментарии20
Жиго: «Знаем, что победа над „Партизаном“ принесёт нам трофей»
Сегодня, 01:42 Комментарии16
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Медив
Медив
сегодня в 14:36
Да, давно пора провести всемирные допинговые игры
Алексей Миллер
Алексей Миллер
сегодня в 14:36
Получится турнир для униженных и оскорбленных
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
сегодня в 14:32
У нас такое наследие после чемпионата мира.Конечно можно провести классный турнир,пригласить сборные которые не смогли пройти отбор .
Тарасовские мы
Тарасовские мы
сегодня в 14:31
Давно пора, но с иудейским руководством это невозможно.
Тень Аналитика
Тень Аналитика
сегодня в 14:25
Это правильно. Сирия, Никарагуа, Россия и ЦАР и будут участвовать. Есть большие шансы наконец-то взять Кубок)).
Красно Синий воин
Красно Синий воин
сегодня в 14:23
Вот это правильно. Вот это верно.
Аналитик Зенита
Аналитик Зенита
сегодня в 14:23
Если такое будет, то тут Пономарев прав однозначно
z2q9c_sn5vsf
z2q9c_sn5vsf
сегодня в 14:21
Неужели это случится?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100