Обляков: «Знаю, что Березуцкие прилично прессинговали Кучаева и Чалова»

Полузащитник ЦСКА поделился первыми впечатлениями после возвращения братьев Березуцких в ЦСКА . Экс-защитники были назначены заместителями генерального директора по спортивным вопросам.

Действительно, раньше не был с ними знаком. Сейчас немного пересекаемся. Братья шутят, а как же без этого? Мне рассказывали, что в свои игровые годы молодых они прессинговали прилично. Особенно, Костю Кучаева, если не ошибаюсь, да и Федю Чалова тоже. Сейчас такого нет.