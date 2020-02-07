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Обляков: «Знаю, что Березуцкие прилично прессинговали Кучаева и Чалова»

сегодня, 13:26

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков поделился первыми впечатлениями после возвращения братьев Березуцких в ЦСКА. Экс-защитники были назначены заместителями генерального директора по спортивным вопросам.

Действительно, раньше не был с ними знаком. Сейчас немного пересекаемся. Братья шутят, а как же без этого? Мне рассказывали, что в свои игровые годы молодых они прессинговали прилично. Особенно, Костю Кучаева, если не ошибаюсь, да и Федю Чалова тоже. Сейчас такого нет.

В текущем сезоне Иван в 18 матчах забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи. 

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Cергей Герасимов
Cергей Герасимов ответил Footbolista
сегодня в 14:35
Прессовать своих последнее дело...
тут нужно еще понять, что под прессом имеет в виду Обляков
Footbolista
Footbolista
сегодня в 14:21
Прессовать своих последнее дело...
drug01
drug01
сегодня в 14:16
Все будет хорошо
Red blu
Red blu
сегодня в 14:06
Братьев-близнецов Алексея и Василия Березуцких смело можно называть легендами ЦСКА. Первый провел в красно-синей футболке 502 матча и забил 11 голов, на счету второго 530 игр и 14 забитых мячей. 1032 матча на двоих с 2002 по 2018 годы. За это время с ЦСКА они выиграли шесть чемпионатов России, семь раз выигрывали Кубок России, 6 раз побеждали в Суперкубке России и один раз взяли Кубок УЕФА (2005). Оба входят в число самых титулованных российских футболистов. Так что братья имеют огромный опыт. И этот опыт однозначно пригодится в новой работе на благо ПФК ЦСКА.
makkie
makkie
сегодня в 13:54
Игорян в одиночку, без братьев, боится молодых прессовать - ответить могут :)
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 13:54
Поэтому так и не стали большими игроками
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил cska plus
сегодня в 13:39
Как бы Облякого уговорить и отправить например в спартак.
Думаю, там не откажутся
cska plus
cska plus
сегодня в 13:34
Как бы Облякого уговорить и отправить например в спартак.
Romkurch
Romkurch
сегодня в 13:29
Допрессинговали, что они теперь бревна.
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