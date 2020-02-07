ГлавнаяНовости

Уткин: «„Зенит“ на фоне Кокоринавируса придал бы турниру в Катаре успеха»

сегодня, 14:35

Экс-комментатор, а ныне блогер Василий Уткин поделился мнением о международном товарищеском турнире «Кубок Матч Премьер», проходящем в Катаре. Участниками турнира являются «Спартак», «Локомотив», «Ростов» и сербский «Партизан».

Казалось бы, отсутствие еврокубковой весны должно подчеркнуть значение этого турнира. Но в действительности я вижу, что турнир не вызывает особого интереса. Он оказывается тем событием, информация о котором интересна, но её нужно специально искать. Что ещё говорит о значимости – всё-таки всё в российском футболе происходит под эгидой «Газпрома». Если «Зенит» игнорирует такой турнир, это тоже говорит о месте в системе координат.

У «Зенита», конечно, свои особенности, потому что команда рассчитывала сыграть в еврокубках. Вот если бы сейчас «Зенит» приехал на фоне всей волны этого, я бы сказал, Кокоринавируса, это, конечно, придало бы турниру прекрасный и увлекательный нюанс.

Тем временем Кокорин сообщил, что на сегодняшний день не ведет переговоров с другими клубами.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Ветеран ЦСКА Пономарёв призвал провести свой турнир вместо чемпионата мира
Сегодня, 14:18 Комментарии8
Обляков: «Знаю, что Березуцкие прилично прессинговали Кучаева и Чалова»
Сегодня, 13:26 Комментарии9
Кокорин: «Пока я ни с кем переговоры не веду»
Сегодня, 11:38 Комментарии22
Экс-игрок академии «Краснодара» обвинил Галицкого в предвзятости
Сегодня, 10:37 Комментарии18
Марадишвили: «Мне хочется закрепиться в главной команде ЦСКА»
Сегодня, 09:39 Комментарии20
Жиго: «Знаем, что победа над „Партизаном“ принесёт нам трофей»
Сегодня, 01:42 Комментарии16
Обсудить
Все комментарии
ArtemonD
ArtemonD
сегодня в 14:36
Без Зенита любой турнир блеклый.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100