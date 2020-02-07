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Экс-игрок академии «Краснодара» обвинил Галицкого в предвзятости

сегодня, 10:37

Бывший футболист академии «Краснодара» Дмитрий Бакай рассказал о причинах своего ухода из краснодарского клуба. Сейчас Бакай выступает за «Новосибирск» из зоны «Восток» ПФЛ.

Когда понял, что пора уходить из «Краснодара»? Когда прямым текстом сказали, что не рассчитывают — я не о себе, а обо всех парнях 97-го года рождения. Сидим в актовом зале, нам указывают на стадион: «Посмотрите налево. Думаете, это все для вас? Ошибаетесь».

Для кого? Ну, для ребят 2005 года рождения, может. Вообще, у Галицкого любимчики именно 99-й год — в основной команде из воспитанников только они. А к 97-му отношение предвзятое. Не то что нас для Галицкого вообще не существовало, человек он хороший. Но хоть что говори, а видно, как он к кому относится.

Остальные просто слабее Сафонова, Шапи, Игнатьева и Уткина? Это в командах, которые выигрывали юношеские турниры, чемпионаты России, всегда привозили медали? Если б возвращались отовсюду 16-ми — вопросов нет.

В «Краснодаре» могли бы играть несколько человек 95-го — например, Андрей Батютин. Ладно, свели к тому, что это первый год академии, набрали кого откуда. Дальше 96-й: Жигулев, Ланин. Опять толком не подтягивали к основе, и снова встал вопрос, а правильно ли работает академия.

Чем мы не угодили, не понимаю. Врать не буду, но, по-моему, в «Краснодаре» остался один игрок 97-го года. А были Комличенко, Стас Антипенко, который сейчас в «Шиннике». Даню Фомина я в молодежке считал одним из лучших в стране. Не скажу, что Уткин прям на голову выше его — а почему-то в основу Фому не взяли и отдали «Уфе». Не в обиду Уте, играть-то могли бы оба. У Галицкого же мечта собрать команду из воспитанников — давно уже мог ее осуществить.

Не так давно Галицкий заявлял, что школа «Краснодара» сможет существовать без него. 

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Все комментарии
Samuelsen
Samuelsen ответил Виссарионович
сегодня в 11:36
Так почему только Новосибирск? Если бы там действительно были супер игроки, уже играли в РПЛ.
Даже по другому...Если бы сам Бакай был хорошим игрок, то давно бы играл в РПЛ а не во второй лиге, а то даже не ФНЛ...
Виссарионович
Виссарионович
сегодня в 11:33
Так почему только Новосибирск?
Если бы там действительно были супер игроки, уже играли в РПЛ.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 11:27
В пареньке жаба говорит, а мог бы просто спасибо сказать.
cska plus
cska plus
сегодня в 11:19
В академии учатся несколько тысяч парней а в основу надо всего 11, так что не прав парень, обвиняя Галицкого.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 11:19
Его место - ПФЛ.
cska plus
cska plus
сегодня в 11:17
Это не Бакай говорит а обида в нём даёт интервью, был бы уровнем выше другие клубы могли заметить а то попал в ПФЛ.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 11:17
Чем ближе продолжение чемпа, тем больше будет такой инфы, со стороны обиженных. Притом из пятерки команд, которые претендуют на ЛЧ. Вернее четверки)). Такое происходит не первый год. Именно вот в этот период. Журналюг ,как я думаю ни от чистоты душевной и конечно не безвозмездно, ищут любой компромат на игроков, тренеров, скандалы в коллективе, президентов. Ненавязчиво, но делают, как будто слегка раскачивая лодку. У Локо, Палыч под ударом, у Ростова, время от время слухи о долгах и продаже игроков, Зенит, сам умудрился на огромные грабли наступить, теперь вот Краснодар..). Хто остаётся в тишине?)). Из пятерки?)).
Кто Шапокляк росфутбола??))).
Каждый год такая канитель. Случайность?). Совпадение?)
Не думаю).
beefs
beefs
сегодня в 11:06
Всем не угодишь, всегда есть обиженный...
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 11:06
Армянину по*** на его слёзы. И это правильно.
СЫН ДЕДА
СЫН ДЕДА
сегодня в 11:05
Судя по происходящему - в товарняках Краснодара забивают только выпускники Академии, 2008 год сейчас громит всех на турнире в Минске - уже в финале, всё будущее российского футбола - это академия Краснодара. А что нравится Галицкому, что не нравится- пофиг. Это его собственность. Он никому ничего не должен.
ДСА
ДСА
сегодня в 10:50
Это обида какая-то говорит. Галицкий путевку в футбольную жизнь дал, а дальше доказывай свою состоятельность.
Тарасовские мы
Тарасовские мы
сегодня в 10:46
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