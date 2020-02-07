Экс-игрок академии «Краснодара» обвинил Галицкого в предвзятости

Бывший футболист академии «Краснодара» рассказал о причинах своего ухода из краснодарского клуба. Сейчас Бакай выступает за «Новосибирск» из зоны «Восток» ПФЛ .

Когда понял, что пора уходить из «Краснодара»? Когда прямым текстом сказали, что не рассчитывают — я не о себе, а обо всех парнях 97-го года рождения. Сидим в актовом зале, нам указывают на стадион: «Посмотрите налево. Думаете, это все для вас? Ошибаетесь».

Для кого? Ну, для ребят 2005 года рождения, может. Вообще, у Галицкого любимчики именно 99-й год — в основной команде из воспитанников только они. А к 97-му отношение предвзятое. Не то что нас для Галицкого вообще не существовало, человек он хороший. Но хоть что говори, а видно, как он к кому относится.

Остальные просто слабее Сафонова, Шапи, Игнатьева и Уткина? Это в командах, которые выигрывали юношеские турниры, чемпионаты России, всегда привозили медали? Если б возвращались отовсюду 16-ми — вопросов нет.

В «Краснодаре» могли бы играть несколько человек 95-го — например, Андрей Батютин. Ладно, свели к тому, что это первый год академии, набрали кого откуда. Дальше 96-й: Жигулев, Ланин. Опять толком не подтягивали к основе, и снова встал вопрос, а правильно ли работает академия.

Чем мы не угодили, не понимаю. Врать не буду, но, по-моему, в «Краснодаре» остался один игрок 97-го года. А были Комличенко, Стас Антипенко, который сейчас в «Шиннике». Даню Фомина я в молодежке считал одним из лучших в стране. Не скажу, что Уткин прям на голову выше его — а почему-то в основу Фому не взяли и отдали «Уфе». Не в обиду Уте, играть-то могли бы оба. У Галицкого же мечта собрать команду из воспитанников — давно уже мог ее осуществить.