Семин: «Надеемся, Антон Миранчук вернется в строй к чемпионату»

Главный тренер «Локомотива» поделился мнением о работе команды на учебно-тренировочном сборе команды. В заключительном матче товарищеского турнира Кубок Париматч Премьер «железнодорожники» победили «Ростов».

Оценка за сбор, наверное, положительная. Все-таки игры были достаточно напряженные. Хорошие спарринги, мы имеем хорошую информацию. Ну и нам нужно поправить отдельные моменты. Много пропусков, особенно со стандартов. Но это поправимо. Остальное — рабочие ситуации.

Медведев? Мы знаем, что он хорошо действует на одиннадцатиметровых. В то же время в игре допущена такая элементарная ошибка. С одной стороны, немного положительного, с другой — много отрицательного.

Антон Миранчук, надеемся, вернется в строй к чемпионату.