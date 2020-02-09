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Семин: «Надеемся, Антон Миранчук вернется в строй к чемпионату»

сегодня, 21:56
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)3 : 3Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивЗакончился после серии пенальти

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о работе команды на учебно-тренировочном сборе команды. В заключительном матче товарищеского турнира Кубок Париматч Премьер «железнодорожники» победили «Ростов».

Оценка за сбор, наверное, положительная. Все-таки игры были достаточно напряженные. Хорошие спарринги, мы имеем хорошую информацию. Ну и нам нужно поправить отдельные моменты. Много пропусков, особенно со стандартов. Но это поправимо. Остальное — рабочие ситуации.

Медведев? Мы знаем, что он хорошо действует на одиннадцатиметровых. В то же время в игре допущена такая элементарная ошибка. С одной стороны, немного положительного, с другой — много отрицательного.

Антон Миранчук, надеемся, вернется в строй к чемпионату.

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Кубок Париматч Премьер 2020  Россия: мнение  Сёмин Юрий  Миранчук Антон  Стадион «Эспайр»
Источник: Sport24.ru
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